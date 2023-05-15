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Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?

2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.

13:32 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili kazandı?

Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili kazandı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu. Milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.

Saadet Partisi milletvekili kazandı mı?

14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi pazarlıklarının karşılığını Meclis’e girerek aldı. Seçim sonucuna göre, DP’den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir’den Meclis’e girdi. Saadet, CHP listelerinden 24 adaya yer vermişti. Seçim sonuçlarına göre, Saadet 24 kişilik listeden 9 milletvekili kazandı.

Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı?

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Samsun SP’nin vekil çıkardığı iller oldu.

DEVA Partisi ne kadar milletvekili kazandı?

DEVA Partisi CHP listelerinden 25 ismi aday göstermişti, DEVA’dan ise 15 isim milletvekili oldu. DEVA, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ’dan milletvekili çıkardı.

Gelecek Partisi kaç milletvekili kazanadı?

Gelecek Partisi’nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis’e girdi.

Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili kazanadı?

Gelecek Partisi’nin vekil çıkardığı iller Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Muğla oldu.

Saadet Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri

CHP listelerinden Meclis'e girecek Saadet Partisi milletvekili isimler ise şöyle:

Şerafettin Kılıç, Antalya

Mehmet Atmaca, Bursa

Mahmut Arıkan, Kayseri

Hasan Bitmez, Kocaeli

Mehmet Karaman, Samsun

Mesut Doğan, Ankara

Birol Aydın, İstanbul

Mustafa Kaya, İstanbul

Bülent Kaya, İstanbul

DEVA Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri

CHP listelerinden Meclis'e girecek DEVA Partisi milletvekili isimler ise şöyle:

Sadullah Kısacık, Adana

Sadullah Ergin, Ankara

İdris Şahin, Ankara

Burak Dalgın, Balıkesir

Ertuğrul Kaya, Gaziantep

Elif Esen, İstanbul

Hasan Karal, İstanbul

Evrim Rızvanoğlu, İstanbul

Mustafa Yeneroğlu, İstanbul

Medeni Yılmaz, İstanbul

Seda Kaya Ösen, İzmir

Selma Aliye Kavaf, Manisa

Mehmet Emin Ekmen, Mersin

Cem Avşar, Tekirdağ

Gelecek Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri

CHP listelerinden Meclis'e girecek Gelecek Partisi milletvekili isimler ise şöyle:

Selim Temurci, İstanbul

İsa Mesih Şahin, İstanbul

Doğan Demir, İstanbul

Mustafa Bilici, İzmir

Cemalettin Kani Torun, Bursa

Hasan Ekici, Konya

Serap Yazıcı Özbudun, Antalya

Sema Silkin Ün, Denizli

Selçuk Özdağ, Muğla

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti üyesi vekiller ise şunlar olacak:


Cemal Enginyurt, İstanbul

Salih Uzun, İzmir

Haydar Altıntaş, İzmir

#Saadet Partisi
#deva
#gelecek
#seçim 2023
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