Oy kullanma işlemi sona erdi, gözler seçim sonuçlarında. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımıyla birlikte kesin olmayan sonuçlar da belli oldu. Buna göre, AK Parti sandıktan birinci çıktı ve 266 milletvekili kazandı. CHP 169, Yeşil Sol Parti 62, MHP 50 milletvekilini Meclis’e gönderdi. AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR’ın milletvekili kazanıp kazanmadığı sorgulanıyor. Peki HÜDA Par milletvekili kazandı mı? HÜDA Par’ın hangi ismi Meclis’e girdi? İşte detaylar.