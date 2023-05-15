Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili kazandı?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu. Milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.
Saadet Partisi milletvekili kazandı mı?
14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi pazarlıklarının karşılığını Meclis’e girerek aldı. Seçim sonucuna göre, DP’den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir’den Meclis’e girdi. Saadet, CHP listelerinden 24 adaya yer vermişti. Seçim sonuçlarına göre, Saadet 24 kişilik listeden 9 milletvekili kazandı.
Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı?
Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Samsun SP’nin vekil çıkardığı iller oldu.
DEVA Partisi ne kadar milletvekili kazandı?
DEVA Partisi CHP listelerinden 25 ismi aday göstermişti, DEVA’dan ise 15 isim milletvekili oldu. DEVA, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ’dan milletvekili çıkardı.
Gelecek Partisi kaç milletvekili kazanadı?
Gelecek Partisi’nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis’e girdi.
Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili kazanadı?
Gelecek Partisi’nin vekil çıkardığı iller Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Muğla oldu.
Saadet Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri
CHP listelerinden Meclis'e girecek Saadet Partisi milletvekili isimler ise şöyle:
Şerafettin Kılıç, Antalya
Mehmet Atmaca, Bursa
Mahmut Arıkan, Kayseri
Hasan Bitmez, Kocaeli
Mehmet Karaman, Samsun
Mesut Doğan, Ankara
Birol Aydın, İstanbul
Mustafa Kaya, İstanbul
Bülent Kaya, İstanbul
DEVA Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri
CHP listelerinden Meclis'e girecek DEVA Partisi milletvekili isimler ise şöyle:
Sadullah Kısacık, Adana
Sadullah Ergin, Ankara
İdris Şahin, Ankara
Burak Dalgın, Balıkesir
Ertuğrul Kaya, Gaziantep
Elif Esen, İstanbul
Hasan Karal, İstanbul
Evrim Rızvanoğlu, İstanbul
Mustafa Yeneroğlu, İstanbul
Medeni Yılmaz, İstanbul
Seda Kaya Ösen, İzmir
Selma Aliye Kavaf, Manisa
Mehmet Emin Ekmen, Mersin
Cem Avşar, Tekirdağ
Gelecek Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri
CHP listelerinden Meclis'e girecek Gelecek Partisi milletvekili isimler ise şöyle:
Selim Temurci, İstanbul
İsa Mesih Şahin, İstanbul
Doğan Demir, İstanbul
Mustafa Bilici, İzmir
Cemalettin Kani Torun, Bursa
Hasan Ekici, Konya
Serap Yazıcı Özbudun, Antalya
Sema Silkin Ün, Denizli
Selçuk Özdağ, Muğla
Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti üyesi vekiller ise şunlar olacak:
Cemal Enginyurt, İstanbul
Salih Uzun, İzmir
Haydar Altıntaş, İzmir