Sağlığınız Nutraxin’e Emanet

Vücudumuz bir yerden sonra imdat çığlıkları atmaya başladığında ise sağlığımız aklımıza geliyor ve bir anda aslında neleri umursamadığımızı fark ediyoruz. Kendimizi unuttuğumuz bu yaşam mücadelesi içerisinde bazı hastalıklar için çok geç kalınmış olabiliyor. Her doktorun ağzından en az bir kere çıkmış, her insanın da en az bir kere duymuş olduğu o klişe akıllara geliyor. “Erken tedavi edilseydi…” Bunun için iç karartmaya gerek yok, bahsetmeye çalıştığımız şey bu yoğun tempoda kendimizi ve sağlığımızı unutmamamız. Bunun için ne mi yapacağız? Piyasada her gün karşılaştığımız vitaminreklamlarını akıllara getirelim mesela.

Gribe yakalanmamak için falanca takviye gıdasını unutmamalıyız gibi pek çok reklamla karşılaşıyoruz. Evet, cevabı çok basit vücudun ihtiyacı olan takviye gıdayı kullanmak. Bunu, uzun yola çıkmadan önce arabanın deposunu doldurmak gibi düşünebilirsiniz. Benzin vardır ama ne olur ne olmaz diye o depo doldurulur. Aynı bu şekilde sağlıklıyızdır, bir sıkıntımız yoktur fakat yine de ne olur ne olmaz bir takviye ürün alınabilir. Gelin bu söylemleri havada kalmaması için birkaç araştırmaya bağlayalım. Nutraxin markası tarafından yapılan araştırmalar sonucunda doktorların %60’lık kısmının hastalarına tedavilerinin yanında besin takviyesi almasını önerdiği görülmüştür. Yine bu araştırmaya göre, doktorların reçete ettikleri gıda takviyeleri arasında %57’lik bir oranın ‘Glukozamin’ içeren ürünleri, başka bir grupta ise %56’lık bir oranın ‘Vitamin’ grubu ürünleri tavsiye ettikleri görülmektedir. Kemik ve eklem ağrıları gibi sorunlar içinse ‘Zerdeçal’ içeren ürünlerinin tavsiye edildiği görülür.

Besin Takviyesinin Faydaları Nedir?

Alanında uzman pek çok hekim tarafından, yoğun hayatımızın belirli dönemlerinde besin takviyesi almamızın faydalı olacağı açıklaması yapılmakta. Besin takviyelerinin mümkünse bir doktor veya eczacı tarafından önerildiği düzeyde kullanılması gerektiğinin altına çizen uzmanlar, içeriklerin güvenilirlik seviyesine de önem verilmesi gerektiğini söylüyor ve mutlaka iyi bir araştırma ardından ürün seçimleri yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Tercih edilecek ürünlerin gerekli sertifikaları almış ve bazı araştırmalardan geçmiş olması üzerinde hassasiyetle duran hekimler sağlığımız için en doğru olan ürünün tavsiye etmeye çalışıyor.

Nutraxin Neden Tavsiye Ediliyor?

Nutraxin tarafından gerçekleştirilen ‘Testimol Araştırması’ kapsamında, İBBS-1 seviyesinde tanımlı 12 faaliyet gösteren 100 hekimle görüşülmüş ve hekimlerin nezdinde Nutraxin tarafından piyasaya çıkarılmış ve yeni çıkarılacak olan ürünler hakkındaki görüşleri alınmış, araştırma verileri oluşturulmuştur. Hekimler, Nutraxin markasını önermesinin nedenlerinin başında, formülünde yoğun olarak Kondroitin Sülfat, Glukozamin HCI ve bol miktarda kolajeniçermesidir. Genel olarak ağrı kesici özelliği olması ve ödem yok etme özelliğinden dolayı da ağrı kesici ürünlerinden memnun kaldıkları görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise 10 hekimden 5’i Nutraxin markasını duymuş olup %50’lik bir kısmının hastalarına, uyguladıkları tedavinin yanında takviye besin olarak kullanmalarını önerdiği görülür.