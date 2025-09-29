Sağlık Bakanlığı 125. Dönem DHY kurası başvuruları başladı: Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) isim listeleri ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı, 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura ilanını yayımladı. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler için süreç başladı. Başvurular 1 Ekim 2025 saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve fiziki evrak istenmeyecek. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek. Eş ve sağlık mazereti başvuruları da aynı tarihe kadar kabul edilecek. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar YHGM internet sitesinde yayımlanarak resmiyet kazanacak.





125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası İlan Edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ilan metni ve isim listeleri yayımlandı. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler için yapılan açıklamaya göre, kura başvuruları 01 Ekim 2025 saat 18.00’e kadar alınacak. Başvurular yalnızca https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek.





DHY Kurası başvuru şartları

Hekimler, EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak en fazla 10 tercih yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, fiziki evrak gönderilmeyecek. Adli sicil belgesi veya beyan dilekçesi sisteme yüklenecek. Tercih yapmayan veya tercihleri geçersiz sayılan adaylar, boş kadrolara genel kura ile yerleştirilecek.





Eş ve sağlık mazereti başvuruları

Dönem DHY kurasında eş ve sağlık mazereti başvuruları da kabul edilecek. Adayların belgelerini eksiksiz ve okunaklı şekilde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Eş durumu mazereti için: görev yeri belgesi, hizmet cetveli veya asistanlık belgeleri talep edilecek. Sağlık mazereti için: son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ve ilgili nüfus/yerleşim belgeleri sisteme yüklenmeli. Mazereti kabul edilen adayların isim listesi ve münhal yerler ayrıca yayımlanacak.





Önemli Hatırlatma: Eş mazereti başvurusu ilan edilen tarihlerde yapılmazsa, göreve başladıktan sonra bu gerekçeyle yapılan talepler için en az 1 yıl fiilen görev yapma şartı aranacak.





Göreve başlarken teslim edilecek belgeler

DHY kurası sonucunda ataması yapılan hekimlerin göreve başlarken teslim etmesi gereken belgeler:

Mal bildirim formu

6 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik durum belgesi

Adli sicil belgesi veya beyan dilekçesi

Tek hekimden alınmış sağlık raporu

Mazeret ile yerleşenler için yüklenen belgelerin asılları





Kura takvimi ve sonuçlar

Kura sonuçları noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) internet sitesinde yayımlanacak. Sonuçların ilan edilmesi tebligat yerine geçecek.

Detaylı ilan metni ve isim listeleri için: YHGM Resmi Sayfası