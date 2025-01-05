Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihlerinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında branş dağılımı belli oldu. Karara göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

Personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Personel alımında aranan koşullar yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdeki haftalarda ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.







