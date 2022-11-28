Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri alımı kontenjanları, KPSS atanma puanı nedir?

Sağlık teknikeri nedir ne iş yapar, ne kadar maaş alır?

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri kadro ve branş dağılımı

Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans),

Sağlık teknikeri KPSS Atama Taban Puanları 2022

Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı Sağlık teknikeri alımlarda oluşan taban puan 77,680 olurken tavan puan ise 89,37631 puan olmuştur.

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Sağlık Teknikeri Ne Demek?

Sağlık teknikeri; Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen, temel sağlık bilgisi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir.

Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'na ait kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilen sağlık teknikerinin görevleri arasında;

Hastaları karşılamak ve muayene işlemleri için onları ilgili birimlere yönlendirmek,

Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak,

İlgili birimdeki yetkili kişilerin izni doğrultusunda hastaların yürümesi ve hareket etmesine yardımcı olmak,

Hastaların sağlık durumlarında yaşanan değişiklikleri yetkili kişilere iletmek,

Yetkili kişilerin kontrolleri doğrultusunda hastaların egzersiz yapmalarına yardımcı olmak,

Sağlık alanında kullanılacak aletlerin temizliğini yapmak ve işlemler için hazırlamak,

Bulunduğu alandaki evrak işlerinin düzenini ve takibini sağlamak, yer alır.

Sağlık Teknikeri Olmak İçin Gerekenler

Sağlık teknikeri olabilmek için üniversitelerin sağlık meslek yüksekokuluna bağlı acil bakım teknikerliği, paramedik, diş protez, ağız diş sağlığı, ambulans ve ilk bakım, ilk ve acil yardım, eczane teknikerliği, anestezi, ameliyathane teknikerliği gibi 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler eğitim gördüğü alana göre uzmanlık kazanabilir. Örneğin eczane teknikerliği bölümünü seçenler eczanelerde; anestezi bölümünü seçenler ameliyathanelerde anestezi uzmanına yardımcı olarak çalışabilir.

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Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sağlık teknikeri olmak için seçilen sağlık alanına göre eğitimler alınması gerekir. Ağız diş sağlığı bölümünü seçenler ile paramedik bölümü seçenlerin eğitim konuları birbirinden farklı olabilir. Tüm alanlarda ortak alınması gereken eğitimler arasında;

Anatomi,

Fizyoloji,

Mikrobiyoloji,

Farmokoloji,

Mesleksel değerler,

Etik ilkeler, gibi konular yer alır.

Sağlık teknikeri maaşları ne kadar?

Sağlık teknikeri poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşları da artmaktadır.

Ortalama Sağlık teknikeri maaşları 8.750 TL.

En düşük Sağlık teknikeri maaşları 7.000 TL,

En yüksek Sağlık teknikeri maaşları 16.850 TL’dir.

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