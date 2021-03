1) “Şampiyonlar Diriliş’te Sen Neredesin?” sloganıyla eğitim camiasında adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Sizi başarılı bir okul yapan faktörler nelerdir?

Bir okulu başarılı kılan birçok faktör vardır. Bizim okulumuzu başarılı kılan faktörlerin başında Flow (Akış) Teorisi'nden faydalanılarak hazırladığımız Mutlu ve Başarılı Öğrenci Sorumluluk Projesi’nin geldiğini düşünüyorum. Her öğrenci tek ve biriciktir. Biz kurum olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye’deki eğitim sisteminde her öğrenci için aynı program, aynı ödevlendirme yapılırken Yeniden Diriliş Kolejleri olarak Sorumluluk Projesi’yle ezberleri bozuyoruz. Proje kapsamında okulumuzda her öğrencinin bir Mentör/Sınıf öğretmeni bulunuyor. Öğretmenlerimiz Mentörü olduğu öğrenciye bireysel çalışma programı ve bireysel ödev hazırlıyor yani öğrencimize yapabileceği kadar sorumluluk yüklüyor ve öğrenciyi birebir yakından takip ediyoruz. Eğer öğrenci sorumluluklarını yerine getiriyor, elinden gelenin en iyisini yapıyorsa o öğrenciyi başarılı kabul ediyoruz. Bu öğrenciler hem öğretmenleri hem de aileleri tarafından takdir ediliyor. Elinden geleni yapan, hocaları ve ailesi tarafından onaylanan öğrenciler hem başarılı hem de mutlu oluyor. Mutlu olan öğrencilerimiz daha da istekle ve hevesle derslerine devam ediyor, başarılarına başarı katıyorlar. Bu projeyle aile-okul işbirliğini de çok iyi sağlıyoruz. Velilerimizin bu projeye katkısı çok büyük, kendilerine teşekkür ediyorum.

Bizi başarılı kılan diğer bir en önemli faktörün ise alanında uzman ve fedakar idari ve öğretmen kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimiz alanlarında çok başarılı, derslerinde yaparak yaşayarak öğrenmeyi merkeze alıyor, kullandıkları materyallerle ders içeriklerini zenginleştiriyorlar. İdarecilerimizde devamlı sahada bulunuyor öğretmenlerimize destek oluyorlar. Sorumluluk projesinin planlama ve takip aşamasında da çok yoğun emek ve gayretlerini ortaya ortaya koyuyorlar. Bu vesileyle de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

2) Kurum olarak başarılarınız nelerdir?

Yeniden Diriliş Kolejleri olarak bizler uzun zamandır okullarımızda bilgiyi öğretmekle kalmıyor, öğrencilerimizin bilgiyi kavrayıp kavramadığını öğrenmek, eksiklerini tespit ederek gidermek ve süreç içerisindeki gelişimlerini gözlemlemek için 2. sınıf seviyesinden itibaren tüm sınıflarımızda her ay düzenli olarak Türkiye geneli Okulistik deneme sınavları yapıyoruz.

Türkiye'de 1300'e yakın okulun, 550.000'in üzerinde öğrencinin katıldığı Okulistik sınavlarında, okul geneli başarı seviyemiz Türkiye ortalamasının en az 10 puan üzerinde bir yer alıyor. Bu sınavlarda her ay

20'nin üzerinde öğrencimiz Türkiye 1.si olurken, diğer öğrencilerimizin büyük bir bölümü de Türkiye'de önemli derecelerde yer alıyor.

3)LGS' deki başarınızdan da bahseder misiniz?

Yeniden Diriliş Kolejleri olarak LGS sınavında % 92'lere varan başarı oranıyla her yıl öğrencilerimizi, başta ülkemizin önde gelen Proje imam hatip liseleri, Fen liseleri ve kaliteli Anadolu liseleri olmak üzere en iyi liselere yerleştiriyoruz.

Öğrencilerimizi iyi liselere göndermekle kalmıyor öğrencilerimizde sağlam bir eğitim alt yapısı oluşturarak öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatında da başarılı olmasını sağlıyoruz. Kurumlarımızdan mezun olup tıp fakültesinde okuyan öğrencilerimiz var. Başarılarının daim olmasını diliyoruz.

4)Sizce başarı nedir?

Başarı genelde nota göre değerlendiriliyor. Yüksek not alan öğrenciler başarılı kabul ediliyor. Biz kurum olarak başarıyı nota göre değil emek ve gayrete göre değerlendiriyoruz. Her öğrencinin bir kapasitesi var. Kapasitesini sonuna kadar kullanıp, emek ve gayretlerini ortaya koyan her öğrenciyi başarılı kabul ediyoruz. Sloganımızda geçen şampiyondan kast ettiğimiz sadece sınavlarda ful çekenler ya da %1’lik dilime girenler değil, emek ve gayretlerini ortaya koyarak kapasitelerinin tamamını kullanarak, kendini gerçekleştirenlerdir. Eğer öğrenci sorumluluklarını yerine getiriyor, elinden gelenin en iyisini yapıyorsa o öğrenciyi başarılı ve şampiyon kabul ediyoruz.

5)Okulunuzda ne gibi faaliyetler yapılıyor?

Yeniden Diriliş Kolejleri olarak okullarımızda hafızlık eğitimine de yer veriyoruz. Hafızlık eğitimini akademik eğitimle birleştirerek Türkiye'de Proje İmam Hatip Okulları ve Kurân kursları da dahil özel okullar arasında genel başarıyı en iyi yakalayan kurumların başında geliyoruz. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin akademik (okul dersleri) başarı seviyeleri de genel itibari ile hafızlık eğitimi almayan öğrencilerimizle ya aynı seviyede ya da daha üst seviyede bulunuyor.

Okullarımızda dil eğitimine de önem veriyoruz. İngilizce ve Arapça olmak üzere iki ayrı dil eğitimi veriyor, dil eğitimlerini daha da iyi seviyeye taşımak isteyen öğrencilerimiz hangi dilde yoğunlaşmak istiyorsa o dil alanını seçerek alanında uzman yabancı öğretmenlerimizden eğitim alıyorlar. Öğrencilerimiz okullarımızdan mezun olduğunda ihtiyaçlarını karşılayacak bir dil bilgisine sahip oluyor.

Kurum olarak sanatı ve sporu akademik gelişimin bir parçası olarak görüyoruz. Sporu skorlara bağlı olmadan öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığının gelişmesi için araç olarak görüyor, öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda sporun ve sanatın her alanında destekliyoruz. Öğrencilerimiz resim, futbol, güreş, atletizm, okçuluk gibi sanatsal ve sportif yarışmalarda önemli dereceler yaparak okulumuza birçok belge ve altın, gümüş ve bronz gibi birçok madalya kazandırmıştır. Bu başarılarının daim olmasını diliyoruz.

6) Okul olarak hedefleriniz nelerdir?

Kurum olarak hedefimiz; dinine, milletine, vatanına ve ailesine bağlı akademik alanda mutlu ve başarılı erdemli nesiller yetiştirmektir. Rabbimizden bu hususlarda muvaffakiyetler dileriz.

7) Son olarak neler söylemek istersiniz?

Geleceği yeni nesiller inşa edecek, onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere de kendimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.