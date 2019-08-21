Sanal Ayna ile Gülüş Tasarımı

Diş hekimleri ‘AI’ (arttırılmış gerçeklik) yazılımını kullanarak, hastalarına estetik diş tedavisi sonucunda nasıl görüneceklerini ilk randevularında gösterebiliyorlar.

Uygulama için bir tablete hastanın görüntüsü anlık yükleniyor ve burada farklı diş kalıpları ve renk yelpazesine göre kişinin diş şekli ve rengi gibi çeşitli özelliklerinde değişiklikler yapılır.

Doğal dişlerin şekli değiştirilmeden sadece rengiyle oynanarak, beyazlatma işlemi sonucu da görülebilir ve bu sayede hastalar kendilerine uygun, ideal beyazlık derecesine anında karar verebilirler.

https://www.onurozturk.com/gulus-tasarimi/

İlham veren değişiklikler

Uygulamadaki seçenekler sayesinde yapılacak tüm değişiklere hastalar karar verir ve böylece kendilerine en uygun gülüşü seçebilirler.

Bu sanal görüntü ve videolar, hastaların tedavi aşamaları ve sonucunu net bir şekilde görmesine yardımcı olur. Böylece gerçekten bir estetik tedaviye başlamak isteyip istemediklerine karar vermeleri kolaylaşır.

Hastalar gülüşlerinin önce ve sonrasını, “sanal bir aynaya”dan görerek, dişlerine işlem yapılmadan herhangi bir estetik tedaviye başlayıp başlamamaya karar verebilirler ve eğer başlayacaklarsa nasıl bir görünüm istedikleri konusunda bu uygulama onlar için ilham verici olur.

Gülüş tasarımı ve uygulamaları konusunda günümüzde bir çok diş hekimliği uygulaması olsa da, hiç birisi Ivosmile gibi anlık güncel görüntü üzerinde direct ve müdehale olmadan gülüşü simüle etme özelliğine sahip değildir. Bu da hem hastaların hem de diş hekimlerinin tahminleri dışında daha güzel gülüşleri ve diş estetiği sonuçlarını görmelerine, tahmin etmelerine yardımcı olur. Bunların hayata sokulması içinse diş hekiminin diş estetiği konusundaki tecrübesi ve bilgisi, seramistin tecrübesi devreye girmektedir.

https://www.onurozturk.com/