60 milyonu aşkın seçmen saat: 17.00'ye kadar oy kullandı.
Seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullandı. 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, Ankara seçim sonuçları ve İzmir seçim sonuçları internette sorgulanmaya başlandı. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları canlı ve anlık takip ekranı...
Sandıklar kapandı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Gözler seçim açıklanan sonuçlarda...
28 MAYIS'TA 3 BÜYÜKŞEHİRDE KİM ÖNDE?
AÇILAN SANDIK: %82,64 (Türkiye Geneli)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 50,91
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 49,08
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 49,15
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 50,84
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 33,67
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 66,32