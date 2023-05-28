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Seçim

Büyükşehirlerde kim önde?: İstanbul Ankara ve İzmir'de ikinci tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Adayların ilk turda yüzde 50+1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullandı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir'deki oy oranları ve seçim sonuçları canlı takip ekranı...

18:44 . 28/05/2023 Pazar
AA
60 milyonu aşkın seçmen saat: 17.00'ye kadar oy kullandı.

60 milyonu aşkın seçmen saat: 17.00'ye kadar oy kullandı.

Seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullandı. 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, Ankara seçim sonuçları ve İzmir seçim sonuçları internette sorgulanmaya başlandı. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları canlı ve anlık takip ekranı...

Sandıklar kapandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Gözler seçim açıklanan sonuçlarda...

28 MAYIS'TA 3 BÜYÜKŞEHİRDE KİM ÖNDE?

AÇILAN SANDIK: %82,64 (Türkiye Geneli)

ANKARA

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 50,91

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 49,08

İSTANBUL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 49,15

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 50,84

İZMİR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 33,67

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 66,32


Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta
Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 61 milyon seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi. Seçim sonuçları, açıklanmaya başlandığı andan itibaren yenisafak.com.tr'de olacak.

#İstanbul
#Ankara
#İzmir
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
1 saat önce
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