Seçim Projelerle boş vaatler kapışacak
2019 YEREL SEÇİMİ

Projelerle boş vaatler kapışacak!

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir seçimleri öncesi AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu bugün televizyonda 82 milyonun huzunda karşı karşıya geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu

23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu bugün tartışma programına konuk olacak. Saat 21.00’da başlayıp reklamlarla birlikte 1 saat 40 dakika sürmesi planlanan programın moderatörü FOX TV çalışanı gazeteci İsmail Küçükkaya olacak. İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek yayını, bütün televizyon kanalları yayınlayabilecek. Programın teknik altyapısı ve rejisi de AK Parti ve CHP tarafından sağlanacak. Tartışmanın formatını ve taraflara yöneltilecek soruları İsmail Küçükkaya belirleyecek.

TECRÜBESİNİ KONUŞTURACAK

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayıp milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve TBMM Başkanlığı ile taçlanan devlet tecrübesini programda ortaya koyacak. Altında imzası bulunan İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi ve Marmaray gibi mega projeler Yıldırım’ın İstanbullulara yapacağı vaatler için önemli referanslar olacak. Soğukkanlılığı, siyasi deneyimi ve esprili üslubu da Binali Yıldırım için önemli bir avantaja dönüşecek.

ÖFKESİNE YENİLEBİLİR

Seçimlerin iptal edilmesinin ardından oynamaya başladığı ‘mağdur’ rolü prim yapmayınca sinirleri bozulan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu için ise zor bir 100 dakika olacak. Seriye bağladığı yalanların ortaya çıkmasıyla yaşamaya başladığı öfke kontrolü sorunu İmamoğlu’nun en büyük dezavantajı olacak. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde akılda kalan elle tutulur tek bir projesi olmaması da İmamoğlu’nun vaatlerinin inandırıcılığını zayıflatacak.

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İKİ PARTİ DE YALANLADI

Tartışma programı, İmamoğlu ile Yıldırım arasında gerilime yol açmıştı. İmamoğlu, bir televizyon programında Yıldırım’ın soruları görmek istediğini iddia etti. Ancak önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, daha sonra ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İmamoğlu’nu yalanladı.

BUNUN ADI BASİTLİK

Moderatör İsmail Küçükkaya ise “Birincisi ben gerçekten Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış olan hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım’ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü yayından önce de hiç kimsenin soruları bilmesi mümkün değil” ifadeleri kullandı. Yıldırım ise iddiaya Twitter hesabından cevap verdi: “Varsa elinde kanıt ispatlasın, yoksa da özür dilesin. Yalan üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.”

İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
OYNAT 00:36
İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
CHP'nin İstanbul adayı canlı yayında AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ın pazar günü düzenlenecek ortak yayında kendilerine yöneltilecek soruları talep ettiğini iddia etti. Programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak CHP adayını yalanladı.
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