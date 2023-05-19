Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek

Erdoğan siyasetinin en belirleyici yüzü toplumda oluşturulan güven. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarının ilk günlerinden itibaren toplumu ikna etme becerisi gösterdi. Bu durumun oluşmasında en büyük neden, Erdoğan’ın oldukça gerçekçi hedefler koyması ve her ne şartta olursa olsun bunların gerçekleşmesini sağlaması.