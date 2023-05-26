Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Yedili Koalisyon’un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ırkçı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşmaya vardı. Özdağ ile el sıkışan Kılıçdaroğlu HDP'lilerin tepkisini alsa da kendisine en büyük destek yine Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, korku saldığı paylaşımında Kılıçdaroğlu seçilmezse ‘felaket’ olacağını söyleyerek ‘Üçüncü tur yok, sandığa gidin’ çağrısında bulundu. Demirtaş’ın Tweet’inin altına çok sayıda kişi tarafından Kılıçdaroğlu ile mutabakat imzalayan Özdağ’ın HDP’lileri ‘terörist’ olarak nitelendirdiği ifadeleri paylaşıldı.