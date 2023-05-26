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Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi. PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.

12:21 . 26/05/2023 Cuma
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Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen desteğini açıklamasının ardından terör örgütünün büyükbaşlarından destek mesajları yağıyor. Son olarak terör örgütü PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Sozdar Avesta PKK'nin yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

'Kirli faşizan siyaset yürütüyorlar'

Bebek katili Abdullah Öcalan' özgürlükçü olarak tanıtan terörist Avesta, "Apo' nun sesinin çıkmaması için, üzerinde ağırlaştırılmış tecrit uyguluyorlar, kirli faşizan siyaset yürütüyorlar. 26 aydır Apo'dan haber alamıyoruz. İmralı Adası'nda özel yasalar uygulanıyor. " dedi.

Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz; toplumlar, kadınlara yönelik soykırımın, katliamları ortadan kaldırabiliriz" dedi.



#Sozdar Avesta
#Kemal Kılıçdaroğlu
#pkk
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