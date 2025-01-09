Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Selim İleri, 75 yaşında hayata veda etti. Roman, öykü, şiir ve deneme türlerinde Türk edebiyatına damga vuran İleri’nin vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü yazarın sevenleri Selim İleri’nin cenaze programı belli oldu.

SELİM İLERİ 75 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta yazar Selim İleri, 8 Ocak Çarşamba günü hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

SELİM İLERİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALKACAK?

Yazar Selim İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İleri'nin ailesiyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

SELİM İLERİ KİMDİR?

30 Nisan 1949’da İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Selim İleri, 1970’lerden itibaren Türk edebiyatında iz bırakan pek çok eser kaleme aldı. Roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro ve anı türlerinde yazdığı nitelikli eserlerle edebiyat dünyasında saygın bir yer edindi.

Edebiyat kariyerinde 20’nin üzerinde senaryoya imza atan İleri, 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görüldü. Ayrıca, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne de değer bulundu.







