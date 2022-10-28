Şenol Güneş’in Beşiktaş Karnesi

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla başladığı 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşırken bir sonraki sezonda da kupanın sahibi olmayı başarmıştı. Bunun yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza atan Güneş, grubu yenilgisiz tamamlayarak Beşiktaş tarihinin en başarılı dönemini yaşatmış oldu.

ŞENOL GÜNEŞ’İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 220 gol gördü.

İLK 2 SEZONDA BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Güneş, Beşiktaş'taki ilk görev yılında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla başladığı 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak ilk şampiyonluğu kazanırken, bir sonraki sezonda da kupanın sahibi oldu. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunu ise 77 puanla zirvede tamamladı.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en başarılı dönemini Şenol Güneş'le yaşadı.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı son sezonda siyah-beyazlılar grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Porto, Leipzig ve Monaco'nun yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider çıkan ilk Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da elde etti.

AVRUPA'DA İLKLERİN SAHİBİ OLDU

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

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2016-2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Napoli'yi yenerek ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki ''devler ligi'' macerasında ise Leipzig'i yenerek ilk kez bir Alman temsilcisini yendi. Siyah-beyazlı ekip, Alman rakibini İstanbul'da ve deplasmanda oynanan maçlarda üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş'le birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL OYNATTI

Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Fransa'nın Olympique Lyon ekibine penaltılar sonucunda elendi.

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Sezon Organizasyon

Maç / Galibiyet / Beraberlik / Yenilgi / Attığı Gol / Yediği Gol

2018-2019 Süper Lig 34 19 8 7 72 46

Avrupa 12 6 2 4 23 14

2017-2018 Süper Lig 34 21 8 5 69 30

Avrupa 8 4 2 2 12 13

Türkiye K. 7 4 2 1 21 7

Süper Kupa 1 - - 1 1 2

2016-2017 Süper Lig 34 23 8 3 73 30

Avrupa 12 5 5 2 22 21

Türkiye K. 7 4 2 1 11 5

Süper Kupa 1 - 1 - 1 1

2015-2016 Süper Lig 34 25 4 5 75 35

Avrupa 6 2 3 1 7 6

Türkiye K. 9 4 1 4 17 10

TOPLAM

199 117 46 36 404 220

ŞENOL GÜNEŞ KİMLERLE ÇALIŞACAK?

Güneş, A Milli Takım'da da ekibinde olan Bayram Bektaş ile çalışacak. Bektaş, son olarak Samsunspor'da teknik direktörlük yaptı. Şenol Güneş'in diğer yardımcı antrenörlüğünü ise Eren Şafak üstlenecek. Beşiktaş ve A Milli Takım döneminde Güneş'in ekibinde olan Şafak son olarak Tuzlaspor'da teknik direktörlük yaptı. Uzun yıllar Güneş ile birlikte çalışan Şeref Çiçek, ekipte yer alacak diğer yardımcı antrenör oldu.