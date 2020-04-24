Ses sistemi önerileri ilgili kapsamlı ve detaylı olacak olan bu yazımda bir açıdan bu konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere en çok tercih edilen ses sistemleri genellikle en çok bulunan alanlarda kullanılan ses sistemleridir. Örneğin bunlar camiler, okullar, sahneler, konferans salonları ve elbette evlerimizdir. Bunlarında dışında da üst düzey ses alabilmek ve aktarabilmek için ses sistemleri bulunmakta ve her geçen gün geliştirilmektedir.

Ses sistemlerinin olmazsa olmaz safhaları vardır mesela bir anons sisteminde kurgulanan ve oluşturulan düzen tamamı ile anlık acil ve benzeri anonsların geniş alanlara duyurulmak için bir araya gelmiştir. Genellikle bu sistemlerde sesin karakteri ile değil de daha geniş alanlara duyurulabilmesi için oluşturulmuştur. Bunun tam aksine stüdyo ses sistemlerinde ise artık sesin analizini yapabilecek oranda referans ve monitör adı verilen ekipmanların yer aldığı ses sistemleri oluşturulmaktadır. Günümüzde birçok alan için özel olarak alanında profesyonel kişiler ve firmalar tarafından birçok açıdan düşünülerek hazırlanan ses sistemleri bulunmaktadır.

Ses Sistemlerini İncelemek için https://www.yonkamuzikmarket.com/ses-sistemleri

Bu sistemlerin tamamını oluştururken en çok dikkat edilmesi gereken unsurların başında ise mutlaka ne istediğini ve ne için oluşturulduğunu iyi bilmek gerekmektedir. Elbette beklentiler arttıkça maliyetler yükselmektedir. Fakat her ne olursa olsun kapasite belli ise ve kalitede belirlenmişse hangi marka olursa olsun sadece fiyat odaklı yaklaşmamanız gerekmektedir. Bunun dışında ise hoparlör, amfi mikser uyumu ve güç kapasitelerinin denkliği en önemli yapı taşlarından biridir. Yani sistemde yer alan bir mikrofonun belli ölçüde çözümü olabilir ama büyük maliyetli parçaları seçerken daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Birçok sistemde de olduğu gibi benim sizlere tavsiyem ise sesin doğal bir kaynaktan çıkıp büyük kitlelere veya odak noktalarına en iyi şekilde yayımlandığını düşünür isek, ses sistemimizde yer alması gereken ekipmanlar genellikle mikrofon ile başlar, aracı bir akıllı cihaz vasıtasıyla depolanabilir ses verileri daha sonrasında amfi ve mikser aracılığı ile mevcut olan ve istenilen olanda ses yükseltilerek ve mikser aracılığı ile tek bir vücut halinde hoparlöre aktarılarak aynı oran kapasitesince de istenilen ortamlarda ses yayımlanabilir. İlk bakışta oldukça karmaşık durmasına rağmen bu alanda oldukça üst seviye ürünleri bulunan Lastvoice, Midex ve Hepa Merz marka ekipmanları gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Ses sistemleri tavsiyeleri genelde, kullanıcılardan alınan dönüte göre oluşmaktadır. Yani daha önce deneyimleyen kullanıcılar en iyi ses sistemini bulmak konusunda yeni sipariş vereceklere ilham kaynağı olmaktadır. Teknolojininde ilerlemesiyle artık kurulumu kolay ve kompak sistemler tercih edilmektedir. Bunların başında ise taşınabilir ses sistemleri gelmektedir. Hem akü ile çalışabilmesi hem de usb bluetooth gibi bir çok özelliği barındırması sebebi ile bu ses sistemleri son zamanların modası haline gelmiştir.

Tüm ses sistemi ekipmanları ve daha fazlası içinhttps://www.yonkamuzikmarket.com/