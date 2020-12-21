Sevdiklerinize Doğum Günü Hediyesi Seçmek Şimdi Çok Keyifli!

Muhiku, hayatın farklı alanlarına dokunan yenilikçi doğum günü hediyesi seçenekleriyle hem sevdiklerimize sıra dışı bir doğum günü hediyesi armağan etmemize imkan tanıyor, hem de bu hediyeler onların hayatlarının pek çok alanında kullabilecekleri hediyeliklerden oluşuyorlar.

Kısacası Muhiku doğum günü hediyesi seçenekleriyle hem sevdiklerimiz gerçek bir hediye deneyimi yaşayabiliyorlar ve bu hediyeleri hayatlarının çeşitli alanlarında kullanabiliyorlar. Muhiku doğum günü hediyesi seçenekleri içerisinden annemize, babamıza, ablamıza, ağabeyimize ve yakın dostlarımıza en güzel doğum günü hediyesini seçebiliriz.

Muhiku, kadınlara ve erkeklere özel doğum günü hediyesi seçiminde de bize yardımcı oluyor. Kadınlara ve erkeklere özel olarak tasarladığı hediyelerle kişiye özel doğum günü hediyesi seçmek istediğimizde bize pek çok doğum günü hediyesi seçeneği sunuyor. Muhiku’nun bu konseptte hazırladığı doğum günü hediyesi seçenekleri ile artık sevdiklerimiz en özel anlarında kendilerini daha da özel hissedecekler.

Keyifli Saatler Hediye Kutusu

Muhiku’nun özenle hazırladığıKeyifliSaatler Hediye Kutusu hem annemize hem de babamıza doğum günü hediyesi olarak armağan edebileceğimiz en özel hediyeler arasında yer alıyor. Modern çizgilerle tasarlanan bu hediye kutusu bir taraftan da asırlık lezzeti içerisine alarak geleneğe göz kırpıyor.

Anne ve babalarınızın Türk kahvesi keyiflerine ayrı bir hava ve lezzet katacak olan bu hediye kutusu ile doğum günü hediyesi seçmek sizin için daha keyifli hale gelecek. Keyifli Saatler Hediye Kutusu’nun içerisinde; 2’li bambu & seramik fincan takımı, sukulent, SelamliqueIstanbul Türk kahvesi, kahveli aromaterapi mum, seçiminize göre 2’li ahşap fotoğraf çerçevesi veya GodivaMasterpieces çikolata ve hediye notunuz bulunmaktadır.

İyi ki Doğdun Hediye Kutusu

Muhiku’nun renkli detaylarla dolu İyi ki Doğdun Hediyesi ablamıza, abimize, kız veya erkek kardeşimize alabileceğimiz capcanlı bir hediye kutusu. İyi ki Doğdun Hediye Kutusu kardeşlerimizin kahve keyiflerinize lezzet, günlük kombinlerine renk katacakken bir taraftan da yeni uğraşlar edinmenin keyfini çıkarmalarını sağlayacaktır.

İyi ki Doğdun Hediye Kutusu içerisinde; Godiva sütlü fındıklı Belçika çikolatası, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden elde edilen El Salvador Veracruz kahvesi, siyah seramik kupa, OneTwoSock markasının özel tasarım çorabı, parafin jel mum yapma deneyimi ve tebrik kartı bulunmaktadır.

Yeni Yıl Heyecanınıza Ortak Olacak Yılbaşı Hediyesi Seçenekleri Muhiku’da!

Yılbaşı hediyesi diğer hediyelerden farklı bir ruha sahiptir. Yeni bir yıla girecek olmanın tüm heyecanını kendi bünyesinde toplayan yılbaşı hediyesi seçenekleri dışarıda lapa lapa kar yağmasa dahi tıpkı ona benzeyen bir hisle mutluluk kaplar içimizi.

Yılbaşı hediyesi seçenekleri içerisinde; kış günlerinin karla kaplı o tatlı yansımasını, sevdiklerimizin sıcacık gülümseyişini, yılbaşına özel lezzetlerin enfes aromasını, yeni yıla dair umutlarımızı ve yılbaşına özel daha pek çok şeyi görmek isteriz. Çünkü yılbaşı hediyeleri ancak o zaman anlam kazanır.

Muhiku’nun yılbaşı hediyesi seçenekleri ise bu beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyorlar. Muhiku’nun yılbaşına özel hazırladığı hediyelere, yeni yılın o tatlı heyecanı sinmiş adeta. Yılbaşı gecesinin huzurunu ve neşesini taşıyan Muhiku yılbaşı hediyesi seçenekleri ile sevdiklerimizin yüzünde sıcacık bir tebessüm oluşturabiliriz.

Muhiku’nun yılbaşına özel tasarladığı hediye kutularının içerisinde; sevdiklerimize yeni yılda farklı tatlar deneyimleme fırsatı verecek olan egzotik çay ve kahve çeşitleri, farklı lezzetlerdeki çikolatalar, yılbaşına özel zencefilli ve tarçınlı kurabiye, kırmızı-beyaz renklerde şekerleme, kar küresi, eğlenceli bir çift çorap, yılbaşı gecelerine eğlence katacak kutu oyunu çeşitleri, 2021 yılına özel tasarlanan kupa, bardak altlığı ve mum çeşitleri, kişisel bakım ürünleri, tebrik kartları ve daha pek çok hediyelik bulunmakta.

Muhiku’nun yeni yılın heyecanına ortak olan yılbaşı hediyesi seçenekleri ile sevdiklerimize unutulmaz bir yeni yıl hediyesi armağan edebiliriz.

Muhiku ile Hediyeleriniz Daha Kişisel!

Muhiku ile artık sevdiklerimize armağan edeceğimiz hediyeler daha özel! Sevdiklerimizin en özel anlarında yaşadıkları mutluluğa ortak olabileceğimiz yenilikçi hediyeleri tasarlamak bizim de elimizde. Dilersek hazır konsept hediye kutuları içerisinden seçim yapabileceğimiz gibi dilersek de Kendi Kutunu Yap seçeneği ile onlara özel bir hediye tasarlayabiliriz.

Muhiku’nun Kendi Kutunu Yap seçeneği ile hazırlayacağımız hediye kutularını sevdiklerimize hitap eden hediyeliklerle doldurabiliriz. Böylece onların ilgi alanlarına hitap eden ve onları yansıtan bir hediye ile daha önce karşılaşmadıkları bir sürpriz hazırlayabiliriz.

Muhiku’nun Kendi Kutunu Yap seçeneğiyle sevdiklerimize özel hazırlayacağımız hediye kutularının içerisine; dünyanın en özel yerlerinden seçilen çay ve kahve çeşitlerinden, özel tasarım kupa ve bardak altlıklarından, şık fincan takımlarından, yaşam alanına renk katacak olan dekorasyon ürünlerinden, aksesuarlardan, kırtasiye ve ofis malzemelerinden, kişisel bakım ürünlerinden ve deneyim kitlerinden onlara en çok hitap edenleri seçebilir ve hediye kutumuza ekleyebiliriz.

Muhiku’nun bu seçeneği ile sevdiklerimize unutulmaz bir sürpriz hazırlayabilir ve onlara kendilerini daha özel hissettirebiliriz.