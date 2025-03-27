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Şevval orucu hükmü nedir? Şevval orucu önemi ve fazileti

Şevval orucu hükmü nedir? Şevval orucu önemi ve fazileti

21:4227/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Diyanet bilgileriyle Sevval orucu...
Diyanet bilgileriyle Sevval orucu...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Şevval ayı da bayramın ilk günü idrak edilecek. Şevval ayı orucu ise bu günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Şevval orucunun hükmü nedir ve Ramazan ayında tutulmayan oruçlar Şevval orucu olarak tutulabilir mi? sorularının dini dayanaklara göre yanıtı araştırılıyor.

Şevval ayı bu sene Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 30 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek. Şevval ayının gelmesiyle beraber, Şevval orucu hükmü nedir? sorusu da gündemdeki yerini aldı. Diyanet tarafından konu ile ilgili yapılan bilgilendirme ise şu şekildedir;


Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu internet sitesindeki (kurul.diyanet.gov.tr) bilgilere göre,

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).


Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.



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