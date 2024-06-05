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Sosyal Güvenlik Kurumu 344 personel alımı ne zaman, başvurular nereden yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 344 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Adaylar başvurularını, 14 Haziran'a kadar yapabilecek. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu 344 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları neler? SGK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

13:26 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
SGK personel alımı
SGK personel alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatı için 344 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. SGK'ya sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Yazılı duyuruda başvuru şartları ve tarihlerine yer verildi. Peki, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

SGK 344 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

SGK, merkez ve taşra hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 344 sözleşmeli personel alıyor. İlana başvuracak adaylar, pozisyona göre farklı illerde göreve başlayacak.

SGK 344 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Adaylarda birçok şart aranıyor. KPSS puanı da bunlardan biri.

Adayların, ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P994) tarihlerinde yapılmış olan KPSS sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.

SGK 344 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

260 Büro Personeli,

69 Destek Personeli,

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve

1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI

Adaylar başvurularını 05.06.2024-14.06.2024 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.


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