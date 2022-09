Sıfır Atık Projesi'nde hedef yüzde 60

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin; iklim değişikliğine uyum, koordinasyon noktasındaki mücadele eylem planlarında birçok Avrupa ülkesinden, dünya ülkesinden daha iyi durumda olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum, ulusal kalkınma hedeflerine, ülkenin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle Ulusal Katkı Beyanı’nı güncelleyecekleri bilgisini verdi. Bakan Murat Kurum, ayrıca İklim Kanunu ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını ve Sıfır Atık Projesi çerçevesinde de hedeflerinin, 2035 yılında yüzde 60 oranına yükseltmek olduğunu vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle Ulusal Katkı Beyanımızı da güncelleyeceğiz"

SIFIR ATIK PROJESİNDE HEDEF YÜZDE 60

İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Bakan Murat Kurum, "İklim Kanunu ile birlikte gerek emisyon ticaret sistemini hayata geçireceğimiz ve bu noktada sanayicilerimizin beklediği yine Avrupa Birliği (AB) ile dış ticaretimizin yüzden 50'den fazlasını yapıyoruz. Bu noktada bu ticareti daha verimli daha etkin hale getirmek oranını miktarını artırmak adına da bunları yapmak durumundayız. Zaten tüm bakanlıklara buna ilişkin görüşlere açıldı. Burada vereceğimiz katkılar çok çok önemli. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin iklim değişikliği noktasında atacağı adımları ve kararlılığını gösterecektir. Yine yeni finansman modelleri ve destekleriyle de iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutunda emisyonu azaltanların ödüllendirildiği fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sitemi hayata geçiriyor olacağız. Bu kapsamda da hep birlikte inşallah yapacağımız altlık TBMM'ndeki kanun çalışmasına destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atık projemiz çerçevesinde hedefimiz, 2035 yılında yüzde 60 oranına yükseltmek"

BM'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

BM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in New York'ta yapılan toplantıda Emine Erdoğan'a sıfır atık inisiyatiflerinin desteklenmesini istediği ve bu konuda gösterdiği çabalar dolayısıyla şükranlarını sunduğu belirtildi. Guterres'in sorumlu bir atık üretimi ve tüketiminin küresel hedeflerin başarılması için kilit öneme sahip olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından cevaben yaptığı paylaşımda, kısa bir süre içinde 20’den fazla lider eşi, bakanlar ve uluslararası örgütlerin temsilcilerinin, BM Genel Sekreteri Guterres ile başlattıkları "Sıfır Atığa Küresel Taahhüt"e imza attığını belirtti. Emine Erdoğan, "Birlikte, ortak bir çabayla küresel sıfır atık hedefini başaracağız." mesajını paylaştı.

In a meeting with @EmineErdogan, the First Lady of Türkiye, @antonioguterres thanked her for her efforts and advocacy in support of zero-waste initiatives.



A responsible waste production and consumption is key to the achievement of the #GlobalGoals.#UNGA pic.twitter.com/CpQXX7svBR — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 26, 2022

SIFIR ATIK PROJESİ NEDİR?

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortaya konulmuş ve tüm Türkiye’de devam ettirilen Sıfır Atık Projesi sayesinde ülkemiz ve hatta Dünya çok büyük kazanımlar elde edebilecektir. Sıfır Atık Mavi ile de, denizlerimizin ve kıyılarımızın gelecek nesillere ve canlılara sürdürülebilir bir şekilde bırakılması için yeni çalışmalara başlanmıştır.

Bir çok ülke farklı hareket noktalarıyla olsa da atık konusunda sıfıra yaklaşmak için büyük çaba göstermektedir; atıkların, atık sınıfında kabul edilmemesi, öyle olduysa bile döngüyle beraber sisteme ham madde olarak dahil edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

SIFIR ATIK NEDİR?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir; sıfır atığın amacı bu noktaların bütünleştirilmesiyle elde edilecek kaynaklardır.