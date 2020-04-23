Sildiğiniz dosyaları bilgisayarınızda geri getirin

Daha önce bilgisayarınıza kayıt ettiğiniz fotoğraflar, sosyal medya hesaplarınız, Microsoft Office dosyalarınız, videolar, kurmuş olduğunuz programlar gibi pek çok dosyayı geri getirebilirsiniz. Ancak geri getirmek istediğiniz dosyanın aktif olarak kullandığınız sabit disk (Hard disk) içinde önceden kayıt edilmiş olması gerekir. Farklı bir sabit diske kayıtlı dosyayı geri getirmek için veri kurtarma programını oraya kurmalısınız.

Hangi Sistemlerde Silinen Dosyalar Geri Getirilebilir?

Silinen verileri geri getirmek için programın desteklediği sistemlerden birini kullanmış olmanız gerekir. EaseUS Data Recovery Wizard programının desteklediği pek çok sistem vardır. Bu sistemler; Windows işletim sistemi, MAC işletim sistemi, SD Kartlar, USB Bellekler, taşınabilir disk veya sabit sürücüler, Android telefon ve cihazlar, iPhone telefon ve Apple cihazları desteklemektedir. Veri kurtarmak için belirttiğimiz yolları takip etmelisiniz.

EaseUS Data Recovery Wizard ile Silinen Verileri Kurtarmak

Öncelikle EaseUS Data Recovery Wizard programının resmi sitesine girmelisiniz. Resmi sitede ücretsiz indirme seçeneğine tıklayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Test sürümünde basit kurtarma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumu basitçe ilerleterek gerçekleştirin. Kurtarma işlemi için kurulum bittikten sonra masaüstünüze iconu gelen EaseUS Data Recovery Wizard programına tıklayın ve açın.

Bilgisayar Kullanıcıları İçin

Bilgisayarda silinen verileri kurtarmak oldukça kolaydır. Kullanılan sabit diskler silinse bile her veriyi barındırmaya devam eder. EaseUS Data Recovery Wizard programını kullanarak daha önce silmiş olduğunuz ya da formatla giden bir dosyayı geri getirebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.

Bu ekranda kurtarma işleminin gerçekleşeceği alanı belirlemelisiniz. Kurtarma işlemi için belirlenen alana tıklayıp “ Tara “ butonuna tıklayarak daha önce silinmiş olan verileri listeleyebilirsiniz. Yukarıdaki resimde bilgisayarınıza bağlı bütün birimler görünmektedir. Ek olarak USB belleği ya da SD kartlarınızı bilgisayara bağlayarak bu ekranda görünmesini sağlayabilirsiniz. Ekranda görünen alanı tara dedikten sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecektir.

Bu sayfada kurtarmak istediğiniz verinin kayıtlı olduğu klasörü arayabilir, direkt karşınıza çıkan bir klasörü eksiksiz kurtarabilirsiniz. Ya da üst menüde “ Tüm Dosyalar “ kısmının yanında bulunan dosya uzantılarından birini seçerek kurtarma işlemini sadece o dosya uzantısı üzerinden yürütebilirsiniz.

Android Cihazlar İçin Silinen Verileri Kurtarma İşlemi

Android cihazların kendine ait depolama alanları vardır. Bu cihazlar verileri kendi içerisinde barındırır ve işleme açıktırlar. Sildiğiniz veya sıfırlama sırasında kaybolan önemli dosyaları geri getirmek için Android cihazınızı bir bilgisayara bağlamanız gerekir. Bilgisayara bağladıktan sonra kurtarma ekranında cihazı seçip derin tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EaseUS Data Recovery Wizard Desteklediği Veri Uzantıları

Silinen verileri kurtarma programlarının pek çoğu bazı uzantıları desteklemez. EaseUS Data Recovery Wizard ile oldukça geniş bir tarama ile veri kurtarma işlemini yapabilirsiniz. Programın desteklediği veri türü çok fazladır. Desteklenen veriler eksiksiz kurtarılır ve tekrar kullanılabilir. Aşağıdan desteklenen veri uzantılarını inceleyebilir, ihtiyaç duyduğunuz zaman programı kullanabilirsiniz.

Desteklenen Resim Dosyalarının Uzantıları: PSD. PNG, Jpeg, JPG, Gif, Tiff, Tif

Müzik Dosyalarının Uzantıları: mp3, ra, rmx, ogg, wav, mid, midi

Dosya ve Belge Uzantıları: doc, docx, xls, xlslx, zip, rar, html, pdf

Video Oynatıcı Uzantıları: mp4, mov, flv, wmv, avi

E-Posta Uzantısı: pst

Gibi pek çok uzantıyı desteklemektedir. Yazımızda bulunmayan bazı uzantıları da destekler. Derin tarama sonrasında direkt kurtarmak istediğiniz uzantıyı seçerek hızlıca verileri kurtarabilirsiniz.