Siri Canberk Varış: Sosyal Medya Markalar için Avantajlar Sağlıyor

Sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklamada “Sosyal medya platformları arasında en çok tercih edilen Instagram, markalar için büyük avantajlar sağlıyor. Markalar burada yaptığı reklamlar ve influencer çalışmalarıyla hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşabiliyor” dedi.

Siri Canberk Varış, sosyal medyayı doğru kullanmanın önemini şu sözlerle dile getirdi “Hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya doğru kullanıldığında hem markaların yarattıklarını kolayca tanıtabileceği bir platform, hem de tüketiciler için bilgi alacakları bir platformdur” dedi.

Ünlü Tasarımcı Siri Canberk Varış Kimdir?

1990 yılında, doğu ve batı arasında bir köprü olan İstanbul’da dünyaya gelen Siri Canberk Varış ünlü bir tasarımcı olmasının yanında moda alanında blogger ve Instagram’da 150 bine yakın takipçisi bulunan @ohmygolds isimli hesabın sahibidir.

Özellikle Instagram hesabı olan @ohmygolds ile influencer olarak da çalışmaları bulunmaktadır. Kendi alanı olan moda ile ilgili yazdığı blog yazılarıyla oldukça ses getiren ünlü tasarımcı, moda ve tasarım üzerine çok iyi bir eğitim almıştır.

Moda Ve Tasarım Eğitimini Modanın Başkenti Milano’da Aldı

Siri Canberk Varış, dünyaca ünlü ustalardan eğitim almadan önce ilk ve Orta öğrenimini doğduğu şehir olan güzel ve tarihi şehirlerimizde İstanbul’da tamamlamıştır. Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan İstanbul’dan ayrılarak moda ve tasarım eğitimini almak üzere 2010 yılında modanın başkenti Milano’ya gitmiştir. Siri Canberk Varış, İtalya’da Milano’nun en prestijli moda okulu olan Instituto Europeo di Design’e gitmiştir. Sonrasında yüksek lisans yapmak için Milano Fashion Institute’de kabul ediliyor. Milano Fashion Institute‘de eğitim aldığı sırada Paul Smith‘e staj için davet edilir.

Staj yaptığı sırada tanıştığı moda ve tasarım üstatları sayesinde kendi yeteneğini amatör çalışma anlayışı ve ruhuyla beslemeyi öğrenmiştir. Bu öğrendikleri kendisine çok fazla donanım katmıştır. Bu donanım sayesinde Siri Canberk Varış ve kendi alanında yaptığı çalışmalar, moda sektöründe oldukça ses getirmiştir.

Siri Canberk Varış Sevdiği İşi Yaptığı İçin Kendini Şanslı Görüyor

Halen İtalya’da yaşayan ünlü tasarımcı Siri Canberk Varış, profesyonel anlamda İtalya’da Furla markası için görsel tasarım ve vitrin dizaynırı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya platformu olan Instagramda başarılı bir influencer ve moda-tasarım konusunda da oldukça ses getiren bir blogger olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Yaptığı işle ve çalıştığı alanla gurur duyan başarılı tasarımcı kendini çok şanslı olarak görüyor.