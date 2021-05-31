Özgün Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak var mı?
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Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yasaklara dair önemli açıklamalarda bulundu."

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak var mı? Kafe, lokanta ve spor salonlarında yasaklar kalktı mı?" soruları da yanıt buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasak var mı?
Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıklıyor.

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Yarından itibaren kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdik.

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesileri günü akşam 22 ile sabah 05 arasında devam edecektir.

Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 05 arasında uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime göre yeniden belirlenecek.

Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile sabah akşam 21 arasında hizmet yapabilecek. 24 saat paket servis hizmeti verebilecektir.

Kahvehane, kafe, halı saha lunapark gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilir.

Açık ve kapalı alandaki düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

13 Eylül itibarıyla başlayacak şekide başlayabilecektir.

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