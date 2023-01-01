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Yarıyıl tatili ne kadar sürecek? Sömestr tatili 2022-2023

Yarıyıl tatili başladı. Mikyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 1. dönemi sonlandırdı. Yarıyıl tatilinin uzatıldığı haberleri sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı sorusunu akıllara getirdi. Peki, 2022-2023 sömestr tatili ne kadar, kaç gün sürecek?

16:43 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yarıyıl tatili

Yarıyıl tatili

Sömestr tatili bugün karnelerin verilmesiyle başladı. 15 gün sürecek yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN?

Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre yarıyıl tatili23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ise okullar açılacak.

OKULLAR NE ZAMAN BİTECEK?

2022 - 2023 MEB takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak.

#yarıyıl tatili
#sömestr tatili
#15 tatil
28 dakika önce
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Yarıyıl tatili ne kadar sürecek? Sömestr tatili 2022-2023
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