Sömestr tatili bugün karnelerin verilmesiyle başladı. 15 gün sürecek yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu.

Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.