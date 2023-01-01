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Yarıyıl tatili
Sömestr tatili bugün karnelerin verilmesiyle başladı. 15 gün sürecek yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu.
Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.
MEB'in yayınladığı takvime göre yarıyıl tatili23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ise okullar açılacak.
2022 - 2023 MEB takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak.