Son dakika... Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale il merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.56 ’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 18.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale şehir merkezi ve bazı ilçelerinde hissedildi.
Son dakika... Çanakkale'de deprem oldu! İşte son depremler
Son dakika... Çanakkale'de deprem oldu!
Son dakika... Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği son dakika haberleri arasında. Deprem Çanakkale il merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Türkiye'de meydana gelen son depremler için haberimize bakınız.
Haber Merkezi IHA
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