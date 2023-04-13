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Güngören'de metruk bina yıkıldı

GÜNGÖREN'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

14:47 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Güngören'de kentsel dönüşüm alanında boş bir bina çöktü. Çöken binanın enkazı cadde üzerinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçta 1 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kısa sürede kurtardı.

GÜNGÖREN'DE BİNA ÇÖKTÜ

Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde kentsel dönüşümde olsn bir bina araçların üzerine yıkıldı. Araçta mahsur kalanların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtardı. Araçta başka kişinin olmadığı öğrenilirken çöken binanın boş olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binanın enkazında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.



#güngören
#istanbul
#göngören bina
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