Son depremler nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 19 Mart son depremler listesi

Son depremlerin nerede olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Birçok kişi son depremin nerede olduğunu ve büyüklüğü ile ilgili bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Ülkemizin deprem bölgesinde olmasından dolayı ufak çaplı çok sayıda deprem kaydedilirken, bu depremler diğer ülkelerde olduğu gibi herhangi bir olumsuzluk yaratacak şiddette olmamaktadır. Az önce deprem mi oldu? Son depremler hangi bölgede oldu? İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Muğla, il il depremlerin kaydedildiği liste.
Son depremler listesi anlık olarak güncellenmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından son depremlerin nerede olduğu ve teknik bilgileri paylaşılmaktadır. İşte ülkemizde en son depremin yaşandığı bölgeler ve güncel son depremler listesi.
SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, son deprem saat 22.14'te Malatya'nın Kale ilçesinde kaydedildi. Deprem 1.9 büyüklüğünde ve yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.
DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Deprem, yer kabuğundaki kırılmalar sonucu oluşan sismik dalgaların yeryüzüne ulaşmasıyla meydana gelen sarsıntıdır. Depremler genellikle yer kabuğundaki fay hatları boyunca biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla oluşur.
Deprem Türleri Nelerdir?
Deprem büyüklüğü Richter ölçeği ile ölçülür ve şiddeti depremin hissedilen etkisine bağlı olarak Mercalli ölçeği ile değerlendirilir.
2025-03-18 22:14:24 38.35361 38.74194 11.87 ML 1.9 Kale (Malatya)
2025-03-18 22:03:24 38.91583 30.05889 7.46 ML 1.4 Altıntaş (Kütahya)
2025-03-18 20:57:19 39.74139 27.58472 7.0 ML 1.3 Balya (Balıkesir)
2025-03-18 20:29:21 36.7275 25.64361 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-03-18 19:48:04 36.50806 31.95278 6.73 ML 1.4 Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya)
2025-03-18 19:05:56 37.13556 28.82611 6.83 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2025-03-18 18:34:44 39.51139 28.10194 11.43 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-18 16:54:43 38.26917 38.81111 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-03-18 16:54:29 37.11 28.65222 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla)
2025-03-18 16:36:21 39.40944 27.95694 7.0 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir)
2025-03-18 16:18:30 38.13583 38.44583 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-03-18 16:13:16 38.15778 38.56889 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-03-18 16:05:19 39.99306 34.22417 6.99 ML 1.6 Sungurlu (Çorum)
2025-03-18 16:00:45 37.125 28.79222 7.11 ML 3.0 Menteşe (Muğla)