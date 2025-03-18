Son depremler nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 19 Mart son depremler listesi

Son depremler listesi anlık olarak güncellenmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından son depremlerin nerede olduğu ve teknik bilgileri paylaşılmaktadır. İşte ülkemizde en son depremin yaşandığı bölgeler ve güncel son depremler listesi.