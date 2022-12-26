Sözleşmeli memur kadroya geçiyor! Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı mı?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona yaklaşıldı. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Düzenlemeden yüz binlerce sözleşmeli personel yararlanacak. Teknik çalışmaları tamamlanan düzenlemeden 424 bin sözleşmelinin yararlanması bekleniyor. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Düzenleme yasalaşınca geçişler süre aranmaksızın hemen yapılacak.

Sözleşmeli personel kadro

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı mı?

Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

Sözleşmeliden kadroya geçecek personel

Hangi sözleşmeli personel kadroya geçecek?

Düzenlemeye göre, mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Yaklaşık 227 bin öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi de kadrolu olacak. Bu kapsamda kamudaki 520 bin sözleşmeliden 424 bini memur kadrolarına atanacak.

REKLAM

Sözleşmeliye kadro şartları neler?

Kadroya geçme şartı nedir?

Düzenleme, sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak. Çalışmaya göre yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek. 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Daha önceki uygulamanın dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya alınacak.

Bakan Vedat Bilgin

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt verdi: "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi:

REKLAM

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.