Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Kasım ayının son Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu toplantıda ana maddeler sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları olacak. İşte Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak maddeler. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman açıklanacak, sözleşmeli memura kadroda neler var?

Kabine Toplantısı'nda gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT olacak

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Kabine Toplantısı

Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kasım ayının son Kabine Toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısında görüşülecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi: "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

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Çalışma Bakanı Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz" açıklamasını yaptı. EYT düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyleyen Bilgin, "EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi. Enflasyondan koruyacak bir asgari ücret düzenleneceğini söyleyen Bilgin, "Emeğin tahrip edilmesini önleyeceğiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı.

Sözleşmeli memurlar bu ay kadroya geçecek

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

Sözleşmeli personele kadro kime var?

Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağına dair açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanları için de bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak. "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." ifadelerini kullandı.

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Sözleşmeliye kadro şartları neler?

Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. Sabah’ta yer alan habere göre, 4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

Sözleşmeli kadro düzenlemesi neyi içeriyor?

Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

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31 Aralık 2022 tarihinden sonra sözleşmeli kadrolarına geçecek personel ise 4A'lı olabilmek için 3 yıl beklemek durumunda kalacak. 01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu. Açıklamalardan yola çıkarak, 90 bin taşeron işçisinin kadroya Kasım ayında alınması bekleniyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de komisyonda açıklama yaptı. Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

EYT aralıkta Meclis'te

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi.