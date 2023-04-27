Spor Toto Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak 32. hafta ile devam edecek. Hafta, lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? İşte Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçları...