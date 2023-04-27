Spor Toto 1. lig
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.