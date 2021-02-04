​ Aslan’da işler rayına oturdu

Galatasaray, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla çıkışa geçti. Süper Lig’de çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisini de kazanarak 5’te 5 yapmak istiyor. Sezon başında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Cimbom, son haftalarda yükseliş trendi yakaladı. Ligin 15. haftasında liderlik koltuğuna oturan Galatasaray için sonrasında işler iyi gitmemişti.
- Yaşadığı puan kayıplarıyla bir anda 4. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, ligde son olarak Beşiktaş’a karşı kaybetti. Galatasaray bu maçtan sonra çıktığı 4 karşılaşmada ise hanesine 12 puan yazdırdı. Denizlispor’u yenen sarı-kırmızılı takım, sonrasında Yeni Malatya ve Gaziantep FK deplasmanlarından galibiyetle döndü. Galatasaray son olarak son lig şampiyonu Başakşehir’i de sahasında 3-0 yendi.
Süper Lig’de en iyi averaja sahip takım olan sarı-kırmızılılar, 4 maçlık dönemde bu performansını da fazlasıyla geliştirdi. Son 4 maçta 12 gol atan Galatasaray bu maçlarda kaalesinde sadece 2 gol gördü ve averaj hanesine artı 10 daha yazdı. Son 4 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisiyle galibiyet serisini 5’e çıkarmak istiyor.