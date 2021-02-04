​ Aslan’da işler rayına oturdu

Galatasaray, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla çıkışa geçti. Süper Lig’de çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisini de kazanarak 5’te 5 yapmak istiyor. Sezon başında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Cimbom, son haftalarda yükseliş trendi yakaladı. Ligin 15. haftasında liderlik koltuğuna oturan Galatasaray için sonrasında işler iyi gitmemişti.

Yaşadığı puan kayıplarıyla bir anda 4. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, ligde son olarak Beşiktaş’a karşı kaybetti. Galatasaray bu maçtan sonra çıktığı 4 karşılaşmada ise hanesine 12 puan yazdırdı. Denizlispor’u yenen sarı-kırmızılı takım, sonrasında Yeni Malatya ve Gaziantep FK deplasmanlarından galibiyetle döndü. Galatasaray son olarak son lig şampiyonu Başakşehir’i de sahasında 3-0 yendi.

Süper Lig’de en iyi averaja sahip takım olan sarı-kırmızılılar, 4 maçlık dönemde bu performansını da fazlasıyla geliştirdi. Son 4 maçta 12 gol atan Galatasaray bu maçlarda kaalesinde sadece 2 gol gördü ve averaj hanesine artı 10 daha yazdı. Son 4 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisiyle galibiyet serisini 5’e çıkarmak istiyor.