12 Dev Adam çeyrek finale hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Türkiye-Polonya müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.