12 Dev Adam çeyrek finale hazır

22:488/09/2025, Pazartesi
DHA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.


A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.


Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Türkiye-Polonya müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.




