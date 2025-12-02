Yeni Şafak
2025 Golden Boy'u kazanan açıklandı: Arda Güler ile Kenan Yıldız'dan büyük gurur

16:542/12/2025, Salı
Arda Güler - Kenan Yıldız
En iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Golden Boy Ödülü'nde kazanan belli oldu. Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız ilk 5'te yer alırken ödülün sahibi belli oldu.

Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Golden Boy Ödülü'nde (Altın Çocuk) kazanan belli oldu.


Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ile Juventuslu Kenan Yıldız, ödüle aday gösterilmişti.


ALTIN ÇOCUK DESİRE DOUE

Geçtiğimiz sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası kazanan Desire Doue, 450 puanla "Altın Çocuk" seçildi.

ARDA GÜLER 2, KENAN YILDIZ 5'İNCİ OLDU

Doue'yi milli oyuncu Arda Güler 163 puanla ikinci sırada takip ederken, Kenan Yıldız topladığı 148 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.




