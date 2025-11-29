Kenan Yıldız İtalya'yı sallamaya devam ediyor: Juve'ye yine galibiyeti getirdi

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Cagliari ile oynanan mücadelede iki kez fileleri havalandırdı ve galibiyetin mimarı oldu. Performansıyla adından söz ettiren Yıldız, son iki karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.
Serie A 13. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kenan Yıldızlı Juve 2-1 kazandı.
İtalyan devine galibiyeti getiren golleri 27 ile 45+1. dakikada Kenan Yıldız (2) kaydetti. Performansıyla sezona damga vuran 20 yaşındaki yıldız isim, bir önceki Bodo/Glimt maçında da asist yaparak geri dönüşte kritik rol oynamıştı.
Bu sezon Juventus formasıyla 19 maçın 17'sinde ilk 11 başlayan Kenan Yıldız, söz konusu bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi. Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda çıktığı 5 mücadele ise 3 kez fileleri havalandırdı.
İtalya'da taraftarların bir numaralı sevgilisi haline gelen Yıldız'a yeni sözleşme yolda. Juventus yönetimi, başarılı kanat oyuncusunun maaşına iyileştirme yapmaya hazırlanıyor. 1.6 milyon Euro kazanan yıldız isme 6 milyon Euro teklif edilecek. İtalyan basınında milli oyuncunun da sözleşme yenilemeye sıcak baktığı belirtildi.