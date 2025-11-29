Yeni Şafak
Kenan Yıldız İtalya'yı sallamaya devam ediyor: Juve'ye yine galibiyeti getirdi

22:2129/11/2025, Cumartesi
Kenan Yıldız'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.
Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Cagliari ile oynanan mücadelede iki kez fileleri havalandırdı ve galibiyetin mimarı oldu. Performansıyla adından söz ettiren Yıldız, son iki karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Serie A 13. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kenan Yıldızlı Juve 2-1 kazandı.


İtalyan devine galibiyeti getiren golleri 27 ile 45+1. dakikada Kenan Yıldız (2) kaydetti. Performansıyla sezona damga vuran 20 yaşındaki yıldız isim, bir önceki Bodo/Glimt maçında da asist yaparak geri dönüşte kritik rol oynamıştı.


Kenan Yıldız'ın ilk golü;

Kenan Yıldız'ın ikinci golü;

Bu sezon Juventus formasıyla 19 maçın 17'sinde ilk 11 başlayan Kenan Yıldız, söz konusu bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi. Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda çıktığı 5 mücadele ise 3 kez fileleri havalandırdı.

SÖZLEŞMESİNE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

İtalya'da taraftarların bir numaralı sevgilisi haline gelen Yıldız'a yeni sözleşme yolda. Juventus yönetimi, başarılı kanat oyuncusunun maaşına iyileştirme yapmaya hazırlanıyor. 1.6 milyon Euro kazanan yıldız isme 6 milyon Euro teklif edilecek. İtalyan basınında milli oyuncunun da sözleşme yenilemeye sıcak baktığı belirtildi.







