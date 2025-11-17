Yeni Şafak
Juventus istedi TFF reddetti! Kenan Yıldız'a onay çıkmadı

14:0917/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Kariyerini Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin TFF'den milli yıldızla ilgili bir talepte bulunduğu ancak federasyonun reddettiği ifade edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'da flaş bir gelişme yaşandı.

La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Juventus'un deneyimli teknik direktörü Luciano Spalletti, milli aradan hemen sonra başlayacak olan zorlu fikstürü göz önünde bulundurarak önlemlerini almaya başladı. Spalletti, takımının önemli hücum güçlerinden biri haline gelen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı zinde tutmak amacıyla dinlenme planı hazırladı.

Bu plan doğrultusunda İtalyan ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, Kenan Yıldız'ın milli takım kampı biter bitmez Juventus’a dönmesini ve antrenmanlara erken başlamak yerine dinlenmesini talep etti.

Ancak, TFF'nin bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

A Milli Takımımızın İspanya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kadroda kalmasına karar verilen Kenan Yıldız, kamp programına devam edecek.

#A Milli Futbol Takımı
#Kenan Yıldız
#Juventus
