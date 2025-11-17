Juventus istedi TFF reddetti! Kenan Yıldız'a onay çıkmadı

Kariyerini Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin TFF'den milli yıldızla ilgili bir talepte bulunduğu ancak federasyonun reddettiği ifade edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'da flaş bir gelişme yaşandı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'un deneyimli teknik direktörü Luciano Spalletti, milli aradan hemen sonra başlayacak olan zorlu fikstürü göz önünde bulundurarak önlemlerini almaya başladı. Spalletti, takımının önemli hücum güçlerinden biri haline gelen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı zinde tutmak amacıyla dinlenme planı hazırladı.

Bu plan doğrultusunda İtalyan ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, Kenan Yıldız'ın milli takım kampı biter bitmez Juventus'a dönmesini ve antrenmanlara erken başlamak yerine dinlenmesini talep etti.

Ancak, TFF'nin bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.