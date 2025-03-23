2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak. A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Litvanya-Finlandiya
22.45 Polonya-Malta
22.45 San Marino-Romanya
22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 Arnavutluk-Andorra
22.45 İngiltere-Letonya
25 Mart Salı:
20.00 Moldova-Estonya
22.45 İsrail-Norveç
22.45 Kuzey Makedonya-Galler
22.45 Lihtenştayn-Kazakistan
22.45 Cebelitarık-Çekya
22.45 Karadağ-Faroe Adaları