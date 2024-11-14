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A Milli Futbol Takımımız Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımımız Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

09:3714/11/2024, Perşembe
IHA
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Milliler, Galler maçına hazırlanıyor
Milliler, Galler maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta cumartesi günü Galler ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından kuvvet ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Daha sonra taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde 3 takıma ayrılan futbolcular, turnuva şeklinde düzenlenen maç yaptı ve kazanan yeşil ekip oldu.


Öte yandan sol arka adalesinde gerilme ve ödem olan Ahmed Kutucu çalışmada da yer almazken, yüksek ateş nedeniyle iki gündür idmanlara çıkamayan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmana katıldı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.



Ay-yıldızlıların bu akşamki çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.


Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30’da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Galler maçının hazırlıklarını sürdürecek.




#Türkiye
#Galler
#Uluslar Ligi

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