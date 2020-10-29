Abdullah Avcı sürprizi: Prensipte anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalar başladı. Kırmızı-beyazlılar en son Beşiktaş'ı çalıştıran ve adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile prensipte anlaşma sağladı. Son detayların görüşüldüğü Avcı ile kesin anlaşma sağlanması halinde deneyimli teknik adamın Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 57 yaşındaki Abdullah Avcı ile Antalyaspor yönetiminin pürüzleri gidermeye çalıştığı, son durumun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı: Yeni adaylarla görüşülecek Önceki gün İstanbul’da toplanan Bordo Mavili yönetim kurulunun gece geç saatlere kadar yaptığı toplantı sonrasında Avcı ile görüştüğü, birçok konuda anlaşmaya varılmasına rağmen Avcı’nın 5 yıllık sözleşme isteğinin kabul görmediği öğrenildi. Önerdiği 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen Bordo Mavili yönetim kurulu Abdullah Avcı’yı gündeminden çıkarttı.Bordo Mavililerin yeni teknik direktör arayışında Tolunay Kafkas ve Mustafa Raşit Akçay’a yöneleceği öğrenildi.Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamış ve Eddie Newton tartışılmaya başlanmıştı. Bordo mavililer ligde 6 hafta sonunda 18. sırada yer alıyor.

"Birkaç güne açıklarız"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı yollarını ayırdıklarını ve net bir açıklama yayınladıklarını söyledi. Süğlün, "Biz Tamer Tuna hoca ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Bu durum Fenerbahçe maçı öncesi ya da başka bir maç öncesi de yaşanmış olabilirdi. Karar alındıysa önemi yok. Sonuçta biz bir teknik direktör netleştireceğiz. Birkaç gün içinde yeni teknik direktörümüzü açıklarız diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçına takımın başında bir hoca ile çıkacağız. En kötü ihtimalle bu hafta gelir, Fenerbahçe maçını tribünden izler, sonraki hafta ise takımının başında yer alır" dedi.

Antalyaspor resmen açıkladı: Tamer Tuna ile yollar ayrıldı Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların, kulüp stratejilerinde yaşanan "fikir ayrılıkları" nedeniyle karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."23 lig maçına çıktıSüper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı: Yeni adaylarla görüşülecek



