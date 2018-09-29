Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto’ya gitmeden önce böyle bir morale ihtiyaçları olduğunu söyledi. Albayrak ayrıca sakatlanıp oyundan çıkan Emre Akbaba’nın ciddi bir şey olmadığını söyledi.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Emre'nin ciddi bir şeyi yok"

Emre Akbaba’nın sakatlanıp oyundan çıkması hakkında da konuşan sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı şunları kaydetti:

Sakatlandıktan sonra maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlar ve kendileri ile konuştum. Darbe aldığını ama ciddi bir şey yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendi oyundan çıktığı için çok üzüldü. Daha çok maçlarımız var dedim. İyi ki hoca çıkarmış. Darbe almış, üzerine gitse kötü şeyler olabilirdi. Bize böyle futbolcular lazım. Çünkü her zaman sahada kalmak istiyor, mücadeleden kaçmıyor. Onun için hepsine teşekkür ederim.