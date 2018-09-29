SÜPER LİG

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba'nın ciddi bir şeyi yok

Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto’ya gitmeden önce böyle bir morale ihtiyaçları olduğunu söyledi. Albayrak ayrıca sakatlanıp oyundan çıkan Emre Akbaba’nın ciddi bir şey olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Emre Akbaba dünkü maçta sakatlanarak yerini Fernando'ya bıraktı.

Emre Akbaba dünkü maçta sakatlanarak yerini Fernando'ya bıraktı.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto’ya gitmeden önce böyle bir morale ihtiyaçları olduğunu söyledi. Albayrak ayrıca sakatlanıp oyundan çıkan Emre Akbaba’nın ciddi bir şey olmadığını söyledi.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Emre'nin ciddi bir şeyi yok"

Emre Akbaba’nın sakatlanıp oyundan çıkması hakkında da konuşan sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı şunları kaydetti:

  • Sakatlandıktan sonra maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlar ve kendileri ile konuştum. Darbe aldığını ama ciddi bir şey yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendi oyundan çıktığı için çok üzüldü. Daha çok maçlarımız var dedim. İyi ki hoca çıkarmış. Darbe almış, üzerine gitse kötü şeyler olabilirdi. Bize böyle futbolcular lazım. Çünkü her zaman sahada kalmak istiyor, mücadeleden kaçmıyor. Onun için hepsine teşekkür ederim.

Galatasaray taraftarını mest eden adam: Ömer Bayram
Galatasaray taraftarını mest eden adam: Ömer Bayram

Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram, ilk kez formasını giydiği sarı kırmızılı forma ile asist yaptı ve maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Ömer Bayram, maç boyu sol kanattan 14 bindirme yaptı. 6 ikili mücadele kazandı.Ömer Bayram'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Atmosfer inanılmazdı. Daha önce izlemek nasip olmuştu, şimdi 11 nasip oldu. İstediğimiz oyunu oynadık ama istediğimiz skoru alamadık, farka gidebilirdi. Önemli 3 puan, Akhisar'dan sonra telafi lazımdı, taraftarları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Elimden geleni yaptım, Maicon'a da asist yaptım. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de gol olabiliyor."

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