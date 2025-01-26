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Acun Ilıcalı transferi açıkladı: Kendisini Fenerbahçeli hissediyor

Acun Ilıcalı transferi açıkladı: Kendisini Fenerbahçeli hissediyor

22:2126/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe galibiyetinin ardından gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, bir transferi bitirme noktasına getirdiklerini açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Galibiyetin ardından asbaşkan Acun Ilıcalı, stadyum çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu.


Ilıcalı, Galatasaray'ın Anderson Talisca transferinde devreye girdiğini fakat bu transferi bitirme noktasını getirdiklerini söyledi.


'Şampiyonluğa gidiyoruz, inandık'

"En-Nesyri'ye sevgilerimi yolluyorum. Geldiğinde kimlerin neler dediği hafızamızda. Bugünleri gördüğümüz için mutluyuz. Şampiyonluğa gidiyoruz, inandık. Tek bir yumruk, aile olarak, büyük bir camia olarak şanlı Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız."

'4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu'

"Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz."


'Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini'

"Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."

'Skriniar'da hiçbir problem yok'

"Skriniar için sakat iddiaları oldu. Gülerek takip ettik. Transferde bazı detaylar olur. Bazı ince detaylar var. Onların oluşması gerekiyor. Skriniar'da hiçbir problem yok. Teknik bazı problemleri çözeceğiz."






#Fenerbahçe
#Acun Ilıcalı
#Anderson Talisca
#Transfer

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