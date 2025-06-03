Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '3-4 yıldız isim ile görüşüyoruz'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol Tv canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada takıma 3-4 yıldız isim katacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol Tv'deki Hakan Ural ile Sözün Özü programına katıldı. Canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı'nın transfer ile ilgili yaptığı açıklama da dikkat çekti. İşte Acun Ilıcalı'nın yıldız transferi hakkındaki değerlendirmeleri.
'TARAFTAR 30 GOL ATMIŞ FUTBOLCUYU YUHALIYOR'
"Fenerbahçe, Bilbao ile maç yapıyor. Maçta talihsiz bir futbolcu hatası var. Bir Avrupa Ligi maçı. Bu stadyumda belirli bir kısmın çıldırmışçasına tepkisine nasıl bakıyorsunuz? Bütün sene tam destek olup, sezon sonu eleştiriye uğrasak, eleştirilmeliyiz de, gerçek Fenerbahçe taraftarını biliyorum ben. Daha kasım ayında, Avrupa'da iddiamız devam ediyor, bir futbolcu hatası oluyor, "Yönetim istifa" bu iyi niyetli mi? Hazırlık maçı oynandı, hazırlık maçında bağırdılar kasım ayında. Ne oluyoruz, hazırlık maçında ne alaka? Seçimi kaybeden bir kitle, bugün zaten başarısızlığı istiyor ve bekliyor. Ben 5 yaşından beri Fenerbahçeliyim, gitmediğim maçı kalmadı. Futbolcu yuhalayan bir sistemi ilk defa görüyorum bu kadar. Alex'in de tepki gördüğünü gördüm, bir gün için olabilir ama takımın, futbolcuların yuhalanması... Taraftar bugün 30 gol atmış futbolcuyu yuhalıyor."
'3-4 YILDIZ İSİM İLE GÖRÜŞÜYORUZ'
"Herhangi birisi ocak transferlerini değerlendirdiğinde bir eleştirisi oldu mu? Herkes başarılı bulmadı mı? Ocak ayında kötü diyen kaç kişi çıktı? 80 yorumcunun 80'sini de belki 75-78 çıkar. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu, kadronun mükemmele yakın olduğunu kabul etti. Ben şunu anladım, yorumculuk dünyanın en güzel şeyi. Sistem şu, takım çok iyi gidiyor, öveceksin, başka takımlara da laf sokacaksın. Takım kötü giderse yine kazanıyorsun, yine eleştirecek birileri var. Ocak ayında bir şey söylemedin de mayıs ayında hangi yüzle eleştiri yapıyorsun. O gün demiyorsan, bugün saçma sapan sözlerle bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz. Sonuç gelmeyebilir zaten ama o gün ben sosyal medyada da görmüyordum. Ocak ayında kadro için hemfikir değil miydik, iyi demedik mi? Bu yönetim berbat bir kadro kurdu derlerse ben okeyim ama bugün bu yönetim suçlu diyorlarsa ben vicdanlarına bırakıyorum."