Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '3-4 yıldız isim ile görüşüyoruz'

"Fenerbahçe, Bilbao ile maç yapıyor. Maçta talihsiz bir futbolcu hatası var. Bir Avrupa Ligi maçı. Bu stadyumda belirli bir kısmın çıldırmışçasına tepkisine nasıl bakıyorsunuz? Bütün sene tam destek olup, sezon sonu eleştiriye uğrasak, eleştirilmeliyiz de, gerçek Fenerbahçe taraftarını biliyorum ben. Daha kasım ayında, Avrupa'da iddiamız devam ediyor, bir futbolcu hatası oluyor, "Yönetim istifa" bu iyi niyetli mi? Hazırlık maçı oynandı, hazırlık maçında bağırdılar kasım ayında. Ne oluyoruz, hazırlık maçında ne alaka? Seçimi kaybeden bir kitle, bugün zaten başarısızlığı istiyor ve bekliyor. Ben 5 yaşından beri Fenerbahçeliyim, gitmediğim maçı kalmadı. Futbolcu yuhalayan bir sistemi ilk defa görüyorum bu kadar. Alex'in de tepki gördüğünü gördüm, bir gün için olabilir ama takımın, futbolcuların yuhalanması... Taraftar bugün 30 gol atmış futbolcuyu yuhalıyor."

"Az önce biz daha ne yapsaydık dedim. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şey tabii ki olacak.

"Az önce biz daha ne yapsaydık dedim. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şey tabii ki olacak.

"Herhangi birisi ocak transferlerini değerlendirdiğinde bir eleştirisi oldu mu? Herkes başarılı bulmadı mı? Ocak ayında kötü diyen kaç kişi çıktı? 80 yorumcunun 80'sini de belki 75-78 çıkar. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu, kadronun mükemmele yakın olduğunu kabul etti. Ben şunu anladım, yorumculuk dünyanın en güzel şeyi. Sistem şu, takım çok iyi gidiyor, öveceksin, başka takımlara da laf sokacaksın. Takım kötü giderse yine kazanıyorsun, yine eleştirecek birileri var. Ocak ayında bir şey söylemedin de mayıs ayında hangi yüzle eleştiri yapıyorsun. O gün demiyorsan, bugün saçma sapan sözlerle bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz. Sonuç gelmeyebilir zaten ama o gün ben sosyal medyada da görmüyordum. Ocak ayında kadro için hemfikir değil miydik, iyi demedik mi? Bu yönetim berbat bir kadro kurdu derlerse ben okeyim ama bugün bu yönetim suçlu diyorlarsa ben vicdanlarına bırakıyorum."