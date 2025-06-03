Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '3-4 yıldız isim ile görüşüyoruz'

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '3-4 yıldız isim ile görüşüyoruz'

22:243/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol Tv canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada takıma 3-4 yıldız isim katacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol Tv'deki Hakan Ural ile Sözün Özü programına katıldı. Canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı'nın transfer ile ilgili yaptığı açıklama da dikkat çekti. İşte Acun Ilıcalı'nın yıldız transferi hakkındaki değerlendirmeleri.


'TARAFTAR 30 GOL ATMIŞ FUTBOLCUYU YUHALIYOR'

"Fenerbahçe, Bilbao ile maç yapıyor. Maçta talihsiz bir futbolcu hatası var. Bir Avrupa Ligi maçı. Bu stadyumda belirli bir kısmın çıldırmışçasına tepkisine nasıl bakıyorsunuz? Bütün sene tam destek olup, sezon sonu eleştiriye uğrasak, eleştirilmeliyiz de, gerçek Fenerbahçe taraftarını biliyorum ben. Daha kasım ayında, Avrupa'da iddiamız devam ediyor, bir futbolcu hatası oluyor, "Yönetim istifa" bu iyi niyetli mi? Hazırlık maçı oynandı, hazırlık maçında bağırdılar kasım ayında. Ne oluyoruz, hazırlık maçında ne alaka? Seçimi kaybeden bir kitle, bugün zaten başarısızlığı istiyor ve bekliyor. Ben 5 yaşından beri Fenerbahçeliyim, gitmediğim maçı kalmadı. Futbolcu yuhalayan bir sistemi ilk defa görüyorum bu kadar. Alex'in de tepki gördüğünü gördüm, bir gün için olabilir ama takımın, futbolcuların yuhalanması... Taraftar bugün 30 gol atmış futbolcuyu yuhalıyor."


'3-4 YILDIZ İSİM İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

"Az önce biz daha ne yapsaydık dedim. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şey tabii ki olacak.
Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız."

"Herhangi birisi ocak transferlerini değerlendirdiğinde bir eleştirisi oldu mu? Herkes başarılı bulmadı mı? Ocak ayında kötü diyen kaç kişi çıktı? 80 yorumcunun 80'sini de belki 75-78 çıkar. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu, kadronun mükemmele yakın olduğunu kabul etti. Ben şunu anladım, yorumculuk dünyanın en güzel şeyi. Sistem şu, takım çok iyi gidiyor, öveceksin, başka takımlara da laf sokacaksın. Takım kötü giderse yine kazanıyorsun, yine eleştirecek birileri var. Ocak ayında bir şey söylemedin de mayıs ayında hangi yüzle eleştiri yapıyorsun. O gün demiyorsan, bugün saçma sapan sözlerle bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz. Sonuç gelmeyebilir zaten ama o gün ben sosyal medyada da görmüyordum. Ocak ayında kadro için hemfikir değil miydik, iyi demedik mi? Bu yönetim berbat bir kadro kurdu derlerse ben okeyim ama bugün bu yönetim suçlu diyorlarsa ben vicdanlarına bırakıyorum."

#Acun Ilıcalı
#Fenerbahçe
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı