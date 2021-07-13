Spor Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı
TRANSFER

Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro’yu 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Haber Merkezi DHA
Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı
Kulüp başkanı Murat Sancak, Castro ile ek sıkıştı.

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Adana Demirspor, son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük’te forma giyen Lucas Castro’yu kadrosuna kattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

  • Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te 16 karşılaşmada forma giydi.

Transfer döneminin flaş takımı Adana Demirspor bir futbolcuyu daha kente getirdi
SPOR
Transfer döneminin flaş takımı Adana Demirspor bir futbolcuyu daha kente getirdi

Adana Demirspor transfere doymuyor: Balotelli'nin ardından bir dünya yıldızı daha geliyor
SPOR
Adana Demirspor transfere doymuyor: Balotelli'nin ardından bir dünya yıldızı daha geliyor
Abone Ol Google News
Plastik atık toplayan küçük çocuğun duygulandıran oyunu

Plastik atık toplayan küçük çocuğun duygulandıran oyunu
Kendi uçan arabasını yaptı

Kendi uçan arabasını yaptı

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu rüyasını gerçekleştirdi.
Twitter sahte Türk kullanıcı hesaplarını onaylayarak mavi tik verdi: Haziranda açılmışlar takipçileri ortak

​İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti, polis memuru gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı hazırlıklar başladı

​Sağlık Bakanı Koca'dan delta varyantı açıklaması.
Sır perdesi aralanıyor

Sır perdesi aralanıyor

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı.
Survivor Harran

Survivor Harran

Çocukların hayali gerçeğe dönüştü: Parkurlarına kavuştular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.