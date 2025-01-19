Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

12:5519/01/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Sandi Putros dün oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasında da VAR’da görev yapmıştı.
Sandi Putros dün oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasında da VAR’da görev yapmıştı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu.

Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.


Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.


Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçının VAR’ı Macar hakem Tamas Bugnar, Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının VAR’ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor mücadelesinin VAR’ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.






#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Fenerbahçe
#Sandi Putros

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti: Gözler KPSS-2025/3 sonuç sorgulama ekranında