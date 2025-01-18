Fenerbahçe'den dikkat çeken talep: Sarı-lacivertli formalı kimse olmayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak. Bugün Adana'ya gidecek olan sarı-lacivertliler, maç öncesi kentte konaklayacağı otelden birtakım taleplerde bulundu. Forma yasağı ve yıldız detayı dikkat çekti. İşte Fenerbahçe yönetiminin Adana’daki otelden talepleri:
Otel personeli ve özellikle restoran bölümündeki tüm çalışanların cep telefonları toplatılacak.
240 kilogram buz hazır edilecek.
Fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasak.
Oda kartı olmayan kimse otelde bulunmayacak.
Futbolcuların kalacağı katlarda özel güvenlik personeli bulunacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için kral dairesi hazır bulundurulacak.
Takım otelden ayrılana kadar dışarıda otel ve çevresinde Fenerbahçe formalı kimse olmayacak.
Otelin içerisinde yönlendirme tabelaları olacak. Bu tabelalarda 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanılacak.
Savcı, dernek yöneticisi, şehrin ileri gelenlerinin tanıdıkları da dahil olmak üzere hiç kimse otele alınmayacak.
Çiçek hediye ve benzeri şeylerle karşılaşama olmayacak. Video çekilmeyecek.