Adana Demirspor'da Avcı dönemi sona erdi

Teknik direktör Mustafa Alper Avcı
Süper Lig'de küme düşen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında Avcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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