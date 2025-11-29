Adem Bona'dan öne çıkan performans: 76ers Nets'i deplasmanda devirdi

Amerikan Basketbol Ligi Kupası (Emirates NBA Cup) heyecanında milli oyuncumuz Adem Bona, Philadelphia 76ers’ın Brooklyn Nets deplasmanından 115-103 galip ayrıldığı maçta dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, 13 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla Türkiye’nin NBA’deki temsilcisi olarak büyük takdir topladı. Öte yandan gecenin bir diğer heyecanlı mücadelesinde Donovan Mitchell'in 42 sayısı, Cleveland Cavaliers’ın Atlanta Hawks’a 130-123 mağlup olmasına engel olamadı.
Amerikan Basketbol Ligi Kupası (Emirates NBA Cup) mücadeleleri, milli oyuncumuz Adem Bona'nın başarılı performansına sahne oldu. Philadelphia 76ers, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 115-103 mağlup ederek turnuvada önemli bir galibiyet elde etti. 19 yaşındaki genç pivot Adem Bona, maçı 13 sayı ve 6 ribaunt gibi etkili istatistiklerle tamamlayarak takımının zaferine doğrudan katkı sağladı.
Philadelphia 76ers'ta zaferde pay sahibi olan diğer oyuncular arasında Dominick Barlow, 10 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Tyrese Maxey 22 sayı ve Jared McCain 20 sayıyla skoru taşıyan isimler oldu. Brooklyn Nets cephesinde ise Egor Demin'in 23 sayı ve 9 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Nets'te ayrıca Noah Clowney ve Tyrese Martin 16'şar sayı kaydetti.
Hawks'da Jalen Johnson'dan triple-double şov
Gecenin bir diğer kritik NBA karşılaşması ise State Farm Arena'da oynandı ve Atlanta Hawks evinde Cleveland Cavaliers'ı 130-123 skorla mağlup etti. Hawks'ta genç yıldız Jalen Johnson, 29 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistlik olağanüstü performansıyla triple-double yaparak maçın seyrini değiştirdi. Nickeil Alexander-Walker'ın 30 ve Onyeka Okongwu'nun 18 sayısı da galibiyete önemli katkı sağladı. Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell, 42 sayıyla sahanın en skorer ismi olmasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi. Cavaliers'ta Evan Mobley 20 sayı ve 14 ribaunt, Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle double-double yapan diğer isimler oldu.