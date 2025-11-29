Adem Bona'dan öne çıkan performans: 76ers Nets'i deplasmanda devirdi

Amerikan Basketbol Ligi Kupası (Emirates NBA Cup) mücadeleleri, milli oyuncumuz Adem Bona'nın başarılı performansına sahne oldu. Philadelphia 76ers, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 115-103 mağlup ederek turnuvada önemli bir galibiyet elde etti. 19 yaşındaki genç pivot Adem Bona, maçı 13 sayı ve 6 ribaunt gibi etkili istatistiklerle tamamlayarak takımının zaferine doğrudan katkı sağladı.





Philadelphia 76ers'ta zaferde pay sahibi olan diğer oyuncular arasında Dominick Barlow, 10 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Tyrese Maxey 22 sayı ve Jared McCain 20 sayıyla skoru taşıyan isimler oldu. Brooklyn Nets cephesinde ise Egor Demin'in 23 sayı ve 9 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Nets'te ayrıca Noah Clowney ve Tyrese Martin 16'şar sayı kaydetti.





Hawks'da Jalen Johnson'dan triple-double şov



