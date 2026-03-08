Yeni Şafak
Adem Bona'lı Philadelphia Atlanta'ya diş geçiremedi

Adem Bona'lı Philadelphia Atlanta'ya diş geçiremedi

8/03/2026
Adem Bona maçı 4 sayı ile tamamladı.
Adem Bona maçı 4 sayı ile tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks'a 125-116 yenildi.

Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'a 125-116 mağlup oldu.


State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın sezonun 29. mağlubiyetinde Adem Bona 4 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist kaydetti.


76ers'da Tyrese Maxey 31, Quentin Grimes 26 ve Kelly Oubre ise 24 sayıyla maçı tamamladı.


Hawks'ta Jalen Johnson, 35 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu.


Nickeil Alexander-Walker 24, CJ McCollum 17 ve Dyson Daniels ise 15 sayıyla sezonun 33. galibiyetinde rol oynadı.








