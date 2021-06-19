Adem Ljajic İtalya yolcusu

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Adem Ljajic'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Schira, Boşnak asıllı futbolcunun Serie A ekibi Genoa’ya teklif edildiğini bildirdi.
29 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya'da Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formalarını giymişti.
- Siyah- beyazlı takıma 2018’de gelen Adem Ljajic, geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Ljajic’in sözleşmesi 2022’de bitiyor.
Beşiktaş'ın Yeni Malatya'yı yendiği maçta görüntüsüyle tepki çeken Adem Ljajic siyah beyazlı taraftarların gündeminde. Spor yazarı @erginaslan #AkşamSporu yayınında Ljajic'in siyah beyazlılardaki durumunu değerlendirdi: "Onunla uğraşana kadar Hasic'e emek veririm..." pic.twitter.com/88evpctjw9
Beşiktaş'ın Yeni Malatya'yı yendiği maçta görüntüsüyle tepki çeken Adem Ljajic siyah beyazlı taraftarların gündeminde. Spor yazarı @erginaslan #AkşamSporu yayınında Ljajic'in siyah beyazlılardaki durumunu değerlendirdi: "Onunla uğraşana kadar Hasic'e emek veririm..." pic.twitter.com/88evpctjw9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 3, 2020