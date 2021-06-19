Spor Adem Ljajic İtalya yolcusu
TRANSFER

Adem Ljajic İtalya yolcusu

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan futbolculardan biri olan Adem Ljajic'in İtalya Serie A ekibi Genoa'ya önerildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Ljajic İtalya yolcusu
Ljajic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Adem Ljajic'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Schira, Boşnak asıllı futbolcunun Serie A ekibi Genoa’ya teklif edildiğini bildirdi.

29 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya'da Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formalarını giymişti.

  • Siyah- beyazlı takıma 2018’de gelen Adem Ljajic, geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Ljajic’in sözleşmesi 2022’de bitiyor.

Altay'dan Umut Nayir hamlesi
SPOR
Altay'dan Umut Nayir hamlesi
Abone Ol Google News
Yürek yakan dram

Yürek yakan dram

​Babalar Günü'ne parkta yalnız ve gözü yaşlı giriyor.
Fenomen çoban

Fenomen çoban

Göç yolculuğunu takipçileriyle birlikte tamamladı.
Müsilajı bitirecek yöntem

Dört bin tekne ile iki yılda yok edilecek

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü.

​Yüzde 20 daha hızlı ısınıyor

​Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçiyor.

11 günde 4 bin 202 metreküp temizlendi.

​Koronavirüste sevindiren gelişme

Van ve Mardin'de C4 patlayıcı ele geçirildi.

Gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor.

Açıklanan sonuçlara göre 8. Cumhurbaşkanı oldu.

​Kendisi uyaran aracı durdurup 16 el ateş etti.

​Denizde gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.