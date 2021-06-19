Adem Ljajic İtalya yolcusu

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Deniz salyası fırsata çevrildi: Müsilaj gübre oldu

Marmara Denizi’nde görülen müsilajla ilgili kurumlar bir araya gelerek seferberlik ilân ederken, Balıkesir’in Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma sonucunda müsilaj örneklerinden yapılan çalışmalar ile gübre üretilebileceğini ifade etti.