Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt'ten sürpriz anlaşma

12:461/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Roger Schmidt
Son olarak Portekiz ekiplerinden Benfica'yı çalıştıran Alman teknik adam Roger Schmidt'in yeni görevi belli oldu.

Japonya Futbol Federasyonu, Alman teknik adam Roger Schmidt ile Haziran 2026 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.


Fenerbahçe'nin bir dönem ilgilendiği Schmidt, dokuz aylık özel danışmanlık görevini kabul etti.


Schmidt burada antrenörler ve spor direktörleri için seminerler düzenlemenin yanı sıra, özellikle genç antrenörler ve akademi oyuncularıyla da sahada çalışacak.


