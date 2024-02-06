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Spor

Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig’den de birçok yıldızın katıldığı turnuvada çeyrek final maçları 2 Şubat Cuma günü oynandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Nijerya - Güney Afrika ile Fildişi Sahili - Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Yarı final maçları ise 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Peki, Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

16:46 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 16:46 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finale yükselen takımlar Nijerya, Güney Afrika, Demokratik Kongo ve Fildişi Sahili yarı finalde boy gösterecek. Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.


AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BİTECEK, FİNAL NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası final maçı 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Bu maçtan sonra turnuva sona erecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları 2 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 20.00 ve 23.00’de oynanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası 3.’lük maçı 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 23.00’de oynanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİKSTÜR

AFRİKA ULUSLAR KUPASI GOL KRALLIĞI




#Afrika Uluslar Kupası
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