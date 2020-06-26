Ahmat Ağaoğlu: Başarımız bazılarını rahatsız ediyor

Bordo-mavili kulübün haziran ayı divan genel kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda gerçekleştiriliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;
"Geçmişten derseler çıkardık"
- "Başarılarımız bize altın tepside sunulmadı. Trabzonspor geçmişinden dersler çıkardı. Bugün verdiğimiz mücadele, kulübe hizmet etmiş isimlerin emanetine gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanmaktadır."
"Bizim için Trabzonspor candan ötedir"
- "Trabzonspor her kulvarda zirveye mücadele edecek yapıyı oturtmuş durumdadır. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için Trabzonspor candan ötedir."
"Hedefe yürüyoruz"
- "Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor."
" Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor"
- "Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bir takım düşünün bütçesiyle kendisinden 3-4-5 kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda. Onların yerinde ben de olsam Trabzonspor'dan rahatsız olurdum."
"Oyuncularımızın şampiyonluğa inancı tam"
- "Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde. 6 maç sonunda takımımızın ligde zirvede yer alarak şampiyon olacağına inancım tam."
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