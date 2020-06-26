Ahmat Ağaoğlu: Başarımız bazılarını rahatsız ediyor

Bordo-mavili kulübün haziran ayı divan genel kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda gerçekleştiriliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;

"Geçmişten derseler çıkardık"

"Başarılarımız bize altın tepside sunulmadı. Trabzonspor geçmişinden dersler çıkardı. Bugün verdiğimiz mücadele, kulübe hizmet etmiş isimlerin emanetine gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanmaktadır."

"Bizim için Trabzonspor candan ötedir"

"Trabzonspor her kulvarda zirveye mücadele edecek yapıyı oturtmuş durumdadır. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için Trabzonspor candan ötedir."

"Hedefe yürüyoruz"

"Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor."

" Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor"





"Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bir takım düşünün bütçesiyle kendisinden 3-4-5 kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda. Onların yerinde ben de olsam Trabzonspor'dan rahatsız olurdum."

"Oyuncularımızın şampiyonluğa inancı tam"

"Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde. 6 maç sonunda takımımızın ligde zirvede yer alarak şampiyon olacağına inancım tam."



