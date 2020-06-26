SÜPER LİG

Ahmat Ağaoğlu: Başarımız bazılarını rahatsız ediyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Bir takım düşünün bütçesiyle kendisinden 3-4-5 kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda. Onların yerinde ben de olsam Trabzonspor'dan rahatsız olurdum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

Bordo-mavili kulübün haziran ayı divan genel kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda gerçekleştiriliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;

"Geçmişten derseler çıkardık"

  • "Başarılarımız bize altın tepside sunulmadı. Trabzonspor geçmişinden dersler çıkardı. Bugün verdiğimiz mücadele, kulübe hizmet etmiş isimlerin emanetine gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanmaktadır."

"Bizim için Trabzonspor candan ötedir"

  • "Trabzonspor her kulvarda zirveye mücadele edecek yapıyı oturtmuş durumdadır. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için Trabzonspor candan ötedir."

"Hedefe yürüyoruz"

  • "Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor."

" Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor"


  • "Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bir takım düşünün bütçesiyle kendisinden 3-4-5 kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda. Onların yerinde ben de olsam Trabzonspor'dan rahatsız olurdum."

"Oyuncularımızın şampiyonluğa inancı tam"

  • "Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde. 6 maç sonunda takımımızın ligde zirvede yer alarak şampiyon olacağına inancım tam."


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Bursasporlu taraftarlardan sıra dışı koreogra...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.