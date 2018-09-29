Ahmet Çakar: Süper Lig seviyesinde değiller

Süper Lig'de Galatasaray sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 74. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe otururken Erzurumspor ise 3 puan hasretine son veremedi ve ligin dibine demir attı.

Mücadeleyi bugünkü köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, Erzurumspor'u Süper Lig seviyesinde olmadığını savundu.

Çakar'ın Sabah'ta yer alan "Tebrikler Galatasaray" başlıklı yazısındaki ilgili bölümü şöyle;

"Sakın başlığa bakmayın. Erzurumspor maalesef Süper Lig seviyesinde bir takım değil. Buna rağmen Galatasaray, zayıf rakibi karşısında çok kötü oynadı. Attıkları gol dışında 'Ah! bu da kaçar mı' dedirtecek tek pozisyonları yok."